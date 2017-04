Das große Radeln zur Freude und Gesundheit

Aktion Stadtradeln in Weyhe und Stuhr beginnt Ende Mai

+ Das Stadtradeln geht in die dritte Runde. Ende Mai startet der Wettbewerb. - Archivfoto: Ehlers

Stuhr / Weyhe - Von Detlef Voges. Jetzt radeln sie wieder. Stadtradeln nennt sich die Kampagne offiziell in Weyhe und Stuhr. In diesem Jahr geht sie in die dritte Runde. Sie dauert vom 29. Mai bis 18. Juni – drei Wochen Radl-Zeit als zielorientierter Wettbewerb, der auch den Spaß am Fahrradfahren beflügeln soll. „Dadurch wird die eigene Gesundheit gefördert, die Lebensqualität in unseren Gemeinden verbessert und der Treibhausgasausstoß verringert“, sagt Colja Beyer.