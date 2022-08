Große Nachfrage nach Wärmepumpen führt zu Lieferschwierigkeiten

Von: Marcel Prigge

Das Objekt der Begierde: Meike und Jörg Runge zeigen eine Hybrideinheit mit Wärmepumpe auf einem Grundstück eines ehemaligen Kunden. © Marcel Prigge

Die Gas- und Strompreise steigen und die Nachfrage nach Geräten wie Wärmepumpen ist enorm. Ein Sanitär- und Heizbetrieb aus Weyhe-Melchiorshausen berichtet über Lieferprobleme.

Weyhe – Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und dem Anstieg der Erdöl- und Erdgaspreise achten immer mehr Hauseigentümer auf die Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Kein Wunder also, dass viele von ihnen ihre Heizung umstellen oder erneuern wollen. Die Nachfrage nach Geräten wie Wärmepumpen und dessen Bauteile steigen. Das wissen insbesondere die Heizungsbauer und Sanitärbetriebe des Landkreises Diepholz.

„Es läuft nicht rund.“ Das ist das nüchterne Fazit von Meike Runge, die gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Runge einen Sanitär- und Heizungsbetrieb in Weyhe-Melchiorshausen leitet. Sie hätten wie viele andere bereits im Frühjahr Wärmepumpen für die Kunden bestellt – doch die Lieferungen bleiben größtenteils aus. Es werde lediglich nach und nach mal ein Gerät geliefert, so Jörg Runge. Glückssache also.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist prinzipiell mit der eines Kühlschranks vergleichbar. Während dieser seinem Innenraum allerdings die Wärme entzieht und nach draußen abgibt, entzieht eine Wärmepumpe dem Außenbereich die Wärme und gibt sie als Energie an das Haus ab. Umgebungsluft, Erdreich und Grundwasser können der Wärmepumpe als Wärmequelle dienen.

Die spärlichen Lieferungen reichen jedoch nicht aus, wie die beiden wissen. Besonders ein Fall von einem Kunden ist ihnen in Erinnerung geblieben: Bereits im März sei eine Wärmepumpe für einen Neubau bestellt worden. Bis heute konnte sie nicht eingebaut werden. Als Ersatz stellt das Unternehmen nun ein Stromheizgerät für bis zu 20 Kilowattstunden zur Verfügung. So könne der Kunde über den Winter kommen, berichten die zwei. Dieses Gerät sei eigentlich dafür gedacht, auf Baustellen die Maschinen des Unternehmens zu betreiben. Ein Fall, wie er wohl öfter in Deutschland in diesem Winter vorkommen könnte. „Die Nachfrage ist enorm, aber wie überall herrschen auch hier Lieferschwierigkeiten“, fasst Jörg Runge zusammen.

Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs: Wärmepumpen können Gas und Geld sparen

Der hohe Bedarf liege zum einen an dem neuen Klimabewusstsein der Menschen, zum anderen jedoch auch an dem Ukraine-Krieg. Bei Neubauten und Gebäuden mit alten Ölheizungen sei ein Austausch wegen der Energieeffizienz sinnvoll, durch die Preiserhöhungen suchen die Menschen zusätzlich nach Alternativen, wissen die Runges. Und eine Wärmepumpe kann – wenn sie für das Gebäude geeignet ist – viel Gas und Geld sparen. „Als Daumenwert könnte man sagen, man steckt eine Kilowattstunde in die Maschine rein und dreieinhalb bis vier Kilowattstunden Energie werden dadurch erzeugt“, erklärt der Fachmann, der seit 1995 sein Unternehmen in Melchiorshausen betreibt.

„Die Kunden sind verunsichert. Es ist ein verrückter Markt“, erklärt auch Carsten Kratz, der einen Fachgroßhandel für Heiztechnik in Stuhr betreibt. Er betont, dass die Endverbraucher zurzeit nicht zu beneiden wären. Eine Wärmepumpe sei immer etwas Spekulatives, da sie bei einem zu kalten Winter ineffizient werde, berichtet er. Wenn die Strompreise im Zuge des Krieges weiter steigen, könnte den Verbrauchern auf der Rechnung eine böse Überraschung erwarten. „Man weiß einfach nicht, wo die Reise hingeht“, so der Fachhändler. Er prognostiziert jedoch einen Rückgang der Nachfrage, da in der kommenden Zeit weniger entstehende Neubauten zu erwarten wären.

Bis dahin müssten die Kunden jedoch weiter warten. Es bleibe nicht viel übrig, als diese zu vertrösten, meint Meike Runge, die die Kundenanrufe im Betrieb entgegennimmt. Es herrsche ein hoher Druck im Büro, denn zum einen gebe es immer mehr Aufträge, zum anderen Schwierigkeiten beim Beschaffen des Materials. Hinzu komme der branchenübergreifende Fachkräftemangel. Sie rät den Kunden am Telefon weiterhin Geduld zu haben.