„Große Fußstapfen für neue Eigentümer“

Leeste - Von Sigi Schritt. Ein Paukenschlag für Weyhe: Die Investorengemeinschaft Regina und Peter Flügge hat nach Kreiszeitungsinformationen den Leester Gebäudekomplex an der Hauptstraße mit den Hausnummern 51 bis 55 verkauft: Dazu gehören das Ärztezentrum samt Apotheke und die physiotherapeutische Praxis Reha Weyhe sowie die Ludwig-Fresenius-Berufsschule.

Auf Nachfrage bestätigt Peter Flügge, dass er seine Erweiterungspläne für das Areal nicht mehr weiterverfolgt. Er ziehe vielmehr einen Schlussstrich nach vielen juristischen Streitigkeiten, die sowohl vor dem Landgericht als auch vor dem Oberlandesgericht ausgetragen worden waren, sagt er auf Nachfrage. Mieter erwirkten eine Abrissverfügung gegen die neu errichtete Schule – immerhin ein Zwei-Millionen-Projekt – weil zugesicherte Parkplätze fehlten (wir berichteten). Der 65-Jährige habe sich dagegen zwar erfolgreich wehren können, doch es sei „nervenaufreibend gewesen“. Flügge habe in seinem Berufsleben so etwas nicht erlebt, dass eine Kanzlei vehement für den Abriss des Neubaukomplexes stritt. „Das Klima wurde hauptsächlich durch Rechtsanwälte versaut“, so Flügge. Zum Geschäftsmodell der streitlustigen Anwälte gehöre es, zu klagen und Interessen durchzusetzen, so Flügge weiter. Es habe ihn emotional aufgerieben, „keine Kompromisse zu erzielen“.

Beim Ankauf vor fünf Jahren hatte er gedacht, seine damalige Präsenz im Wohnort Achim reiche aus, um Streitigkeiten vor Ort zu schlichten. Doch weit gefehlt, sagt er und blickt zurück.

Erst nach dem Kauf des Ärztehauses habe er rund 80 Aktenordner bekommen. Papiere belegen nach Flügges Darstellung, dass erste Streitigkeiten sogar schon begannen, noch bevor ein Mieter den damaligen Neubau des Rudolf-Virchow-Hauses bezogen habe.

„Als ich das Areal gekauft hatte, war das Objekt fast tot gewesen. Der Supermarkt war ausgezogen, die Chirurgen und die Internisten wollten sich vergrößern, dachten über eine Standortverlagerung nach“, blickt Flügge zurück.

„Wir wollten die Grundstücke in Leeste als Altersvorsorge behalten und das Gelände zusammen mit den Mietern weiterentwickeln und zum Beispiel einen Operationssaal anbauen. „Ich wollte mich aber nicht bis ins hohe Alter ärgern.“ Er gehe „mit erhobenem Haupt“ und glaubt, unterm Strich den Bürgern der Gemeinde Weyhe etwas Positives hinterlassen zu haben.

Einige Mieter wollten sich nicht äußern. Anders dagegen Jens Uhlhorn. Aus Sicht der Reha Weyhe gehe ein Vermieter, der den Standort entwickelt und ihm ein neues Gesicht gegeben hat. „Der Standort wurde klar gestärkt, und die medizinische Versorgung verbessert“, sagt Geschäftsführer Jens Uhlhorn. Für ihn ist Peter Flügge maßgeblich daran beteiligt gewesen, eine Fachschule nach Weyhe zu holen und eine moderne Ausbildung zu ermöglichen. „Wir als Reha haben von einer verlässlichen und fairen Partnerschaft profitiert, die unserem Standort in Weyhe nach 28 Jahren eine Neuausrichtung ermöglicht und somit maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit unseres Gesamtunternehmens beigetragen hat.“ Uhlhorn bedauert den Verkauf sehr und hätte gerne weiter mit Flügge gearbeitet. „Die neuen Eigentümer treten in große Fußstapfen. Wir hoffen auf eine ähnlich konstruktive Zusammenarbeit“, so Uhlhorn.

Das Unternehmen „Cereon VIII GmbH“ aus Bissendorf bei Osnabrück hat den Komplex erworben. Regina und Peter Flügge wollen die April-Mieten an die neue Eigentümerin weiterleiten, die Mai-Miete soll bereits direkt an die neue Firma gezahlt werden.

Hinter dem Unternehmen stecken Wolfgang Schreyer und sein Sohn Dietmar (50). Nach eigener Darstellung sind beide Eigentümer und geschäftsführende Gesellschafter von Unternehmen, denen wiederum etwa 50 Gewerbeobjekte mit einer Fläche von 300 000 Quadratmetern sowie 450 Wohnungen gehören.

Wie Dietmar Schreyer ergänzt, gehören dazu zum Beispiel der Bahnhof Sebaldsbrück, Teile des Osnabrücker Bahnhofs und das Postgebäude neben dem Bahnhof Oldenburg. Mieter seien beispielsweise die Telekom und die Bundespolizei. Auch im Kreis Diepholz waren Vater und Sohn aktiv: Als einer der größten privaten Anbieter von Wohnungen hatte sich das Duo Ende des vergangenen Jahres von 260 Einheiten getrennt, das Geld – so der 50-Jährige – werde in der Wesergemeinde investiert. Das Medicum in Weyhe, das neue Objekt, passe auch zur räumlichen Nähe des Bremer Büros, so Dietmar Schreyer. Von den Rechtsstreitigkeiten habe er erfahren, er möchte aber den betroffenen Mietern die ausgestreckte Hand bieten. Die Firmengruppe wolle das Weyher Objekt weiterentwickeln – wie einst Investor Flügge. Mieterhöhungen seien vorerst nicht geplant. Schreyer kann sich gut vorstellen, dass die Berufsschule sich an diesem Ort vergrößert und dort möglicherweise aufgestockt wird.