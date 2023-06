Greulich für Groeneveld: Wechsel bei der SPD im Weyher Gemeinderat

Von: Dierck Wittenberg

Nach mehr als 16 Jahren: (v.l.) die Ratsvorsitzende Astrid Schlegel und Bürgermeister Frank Seidel verabschieden Berthold Groeneveld. © Dierck Wittenberg

Volker Greulich ist für Berthold Groeneveld in die SPD-Fraktion nachgerückt. Inhaltlich hat sich der Weyher Gemeinderat mit Tarifen für Fahrradparkhäuser, dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen und der Kita-Gebührenordnung beschäftigt.

Weyhe – Die Sitzung des Rats der Gemeinde Weyhe am Mittwochabend hat im Zeichen mehrerer personeller Veränderungen gestanden. Der SPD-Ratsherr Berthold Groeneveld hat, wie angekündigt, sein Mandat aus Altersgründen abgegeben. Für ihn übernimmt Volker Greulich. Er sitzt damit im selben Gremium wie seine Tochter Janine Greulich, die als CDU-Ortsverbandsvorsitzende einer anderen Fraktion angehört. Zudem war Lisa Jarmuth für Sonja Eden in den Gemeinderat nachgerückt (ebenfalls SPD) und ist nun bei ihrer ersten Sitzung formal verpflichtet worden. Zur Begrüßung und Verabschiedung gab es jeweils einen Blumenstrauß, den die Ratsvorsitzende Astrid Schlegel (SPD) zusammen mit Bürgermeister Frank Seidel überreichte.

„So, Blumen gibt es nicht mehr“, sagte Schlegel, als es zu den inhaltlichen Tagesordnungspunkten ging. Hier traf der Rat Entscheidungen, die bereits in den Ausschüssen vorbereitet und, wie berichtet, zum Teil kontrovers diskutiert worden waren. Der Rat stimmte jetzt mehrheitlich für den eigenständigen Beitritt Weyhes zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK). Dem hatte die CDU im Bauausschuss energisch widersprochen. Im Rat beschränkte sich der Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel auf eine Anmerkung: Die Ablehnung richte sich nicht gegen die AGFK. „Wir meinen nur, dass der Eintritt zusätzlich zur Mitgliedschaft im Kommunalverbund nicht erforderlich ist.“ Da der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen der AGFK angehört, blieb die CDU bei ihrem Nein.

Die Grünen hatten die geplante Neugestaltung der Preise für die Nutzung der Fahrradparkhäuser im Ausschuss kritisiert. Sie hatten kostenlose Tarife für Inhaber von ÖPNV-Dauertickets gefordert. Die nun beschlossene Neuregelung sieht stattdessen eine Ausweitung der Vergünstigung beim Jahrestarif (32,50 Euro statt 65 Euro im Jahr) auf Personen mit Semester- und 49-Ticket vor. Ihre Einwände stellten die Grünen vorerst zurück. „Das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Jörn Rosenthal. Er kündigte aber an, das Thema in der Zukunft wieder auf die Agenda zu nehmen.

Gänzlich ohne Diskussion ging der – ebenfalls einstimmige – Beschluss für eine geänderte Kita-Beitragssatzung über die Bühne. Hier wurden die vierstufigen Einkommensstaffeln, die der Berechnung der Krippenbeiträge zugrunde liegen, zum neuen Kita-Jahr nach oben angepasst. Beispielsweise liegt demnach die Einkommensobergrenze in der günstigsten Beitragsstaffel eins für einen Vierpersonenhaushalt künftig bei 4 305 Euro statt bisher 3 947 Euro im Monat.

Begonnen hatte die Sitzung mit einer Schweigeminute für den verstorbenen früheren Grünen-Ratsherrn Alfred „Alex“ Schröder, dessen ausgleichende Art Astrid Schlegel würdigte.

Im Begrüßungs- und Verabschiedungsteil der Sitzung bedankte sich die Ratsvorsitzende bei Berthold Groeneveld für sein „Engagement, Sachverstand und sachliche Verbindlichkeit“. Schlegel verwies auf Ämter und Funktionen, die Groeneveld innerhalb von mehr als vier Wahlperioden ausgeübt hat. „Das sind zwei Seiten“ – die sie nicht vorlesen wolle. Schlegel hatte die genaue Dauer von Groenevelds Ratszugehörigkeit parat: 16 Jahre und 239 Tage. Sie verabschiedete ihn „schweren Herzens“ – und, zusammen mit dem restlichen Rat, mit stehendem Applaus.

„Ich habe unheimlich viel zu erzählen“, sagt der Geehrte, hielt seine Rede aber kurz. „Aus meiner Sicht wird es Zeit, die Prioritäten deutlich zum Privaten zu verschieben“, begründete der bisherige Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt seinen Rückzug. Er gehe „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, und bedankte sich für „gute Zusammenarbeit“.

Mit Volker Greulich kehrt ein früheres Mitglied für Groeneveld in den Gemeinderat zurück. Da der auch stellvertretender Schiedsmann der Gemeinde Weyhe war, stand hier ebenfalls eine Neubesetzung an. Nach kurzer Vorstellung votierte der Rat einstimmig für den Lahauser Reinhard Schmidt.