Grethe Suhling wird 90 Jahre alt. Das sagt sie zu Böllern

Von: Sigi Schritt

Grethe Suhling mit dem Bild eines Borgward-Autos, in dem sie und ihr Ehemann Heinz einst auf Touren in Deutschland viele Stunden verbracht haben. © Sigi Schritt

Weyhe – Böllerei an Silvester? „Das ist rausgeschmissenes Geld“, sagt Grethe Suhling. Sie findet es nicht richtig, dass Menschen für Raketen und laute Knallerei früher hohe DM-Beträge ausgegeben haben. Heute seien es viele Euros, die verbrannt würden. Ein Verbot von Böllerei an bestimmten Plätzen, was die Politik fordert und durchsetzt, das sei durchaus in ihrem Sinne.

Die Weyherin hat viele Silvester erlebt, sie weiß, wovon sie spricht. Kein Wunder: Sie blickt auf ganze neun Lebensjahrzehnte zurück: Die Weyherin feiert heute nämlich ihren 90. Geburtstag.

Böller habe sie früher nie gezündet, sagt sie. Etwas ganz anderes stand bei ihr hoch im Kurs. Silvester habe sie lieber tanzend erlebt. Es war stets ein festes Ritual: Stand der Jahreswechsel bevor, fuhr sie mit ihrem Ehemann Heinz zu Rogge-Dünsen. Sie wollten die letzten Stunden des Jahres immer auf einem Ball erleben. „Wir waren schön angezogen und feierten dort.“

Dieser Tradition folgte das Paar viele Jahre, bis ihr Ehemann 1987 verstarb. „Tanzen ist mein Leben“, sagt sie. Ohne diese Leidenschaft für Musik und Bewegung hätte sie wohl ihren Ehemann nicht kennengelernt. Es war in den 50er-Jahren in Heiligenrode an einem ersten Weihnachtstag, als sie ihren Heinz im Meyerhof gesehen hat. Sie seien sich auf dem Tanzboden näher gekommen. Das war der Ort, wo hauptsächlich geflirtet wurde. „Es spielte eine richtige Kapelle, der Saal war proppevoll“, beschreibt sie die Szenerie. „Rock "n" Roll kam damals auf. Die Musik fand ich gut. Jedes Wochenende wurde getanzt.“

In Gedanken wird die Zeit wieder lebendig: Damals habe sie in Bremen ihr eigenes Geld verdient: bei einem Hersteller von Schaufensterfiguren. Ihr späterer Ehemann war Autoschlosser bei den Borgward-Werken und ein halbes Jahr jünger.

„Man musste im Meyerhof zwar Eintritt bezahlen, aber so viel sei es dann doch nicht gewesen. Die Mädchen tranken nur Wasser, die Jungs nur Bier.“ Die Mode damals? „Die jungen Männer kleideten sich in Anzüge. Sie hatten ein weißes Hemd an. Um den Kragen banden sie einen schmalen Schlips. Die jungen Frauen trugen entweder ein Kleid oder einen Rock mit Bluse“, sagt sie.

Das Paar war vier Jahre zusammen, dann heiratete es im Jahr 1956. Es zog dann in die damalige Gemeinde Leeste, genauer in den Ortsteil Hörden. Heinz und Grethe Suhling bekamen drei Töchter: Birgit, Martina und Dolores. Sie kamen 1957, 1959 und 1961 zur Welt.

Geselligkeit mochte Grethe Suhling ihr ganzes Leben: Die Leesterin tanzte nicht nur sehr gerne, sondern ging auch begeistert Kegeln und betrieb Schießsport. Die Leesterin fand im Brinkumer Schützenverein ihre Heimat. Dort war sie Gründungsmitglied der Damenriege, berichtet sie.

Das seien aber längst nicht alle Hobbys gewesen. „Mein Mann Heinz hatte zwei Borgward-Autos, eine Limousine und ein Coupé. Damit waren wir ebenso viel unterwegs. Wir sind quer durch Deutschland gefahren. „Mein Mann war Autoschlosser mit Leib und Seele. Bis 1961 war er im Werk beschäftigt, dann wechselte er in eine Niederlassung. Sie befand sich an der Bassumer Straße, schräg gegenüber vom Bremer Tor.

Ihr Tipp zum Alt werden? „Immer in Bewegung sein“, sagt sie. Sie wohnt in der ersten Etage in einem Mehrfamilienhaus. Einen Lift im Treppenhaus gibt es nicht. Wenn sie nicht mehr laufen könne, dann müsste sie in ein Altenheim ziehen, sagt sie. Das möchte sie nicht. Also müsste man was für den Körper tun.

