Gratis-Spielsachen vom Boden

Jeebel - Von Sigi Schritt. Als Erzieherin der ersten Stunde hat Martina Helmbold (56) den Waldkindergarten der Gemeinde mit aufgebaut. Ihr macht der Job an der frischen Luft „großen Spaß“. Wind und Wetter störe sie nicht – dagegen könne man sich mit richtiger Kleidung wappnen. Außerdem gibt es seit den Anfängen vor vier Jahren einen bequemen Rückzugsort: ein acht Meter langer und zwei Meter breiter Bauwagen samt Runddach aus Metall. Er bietet im Jeebler Wald nicht nur Platz für die Gruppe, sondern auch Raum für zahlreiche Utensilien. „Bei kalten Herbst- und Winterstürmen ist dort mollig warm“, sagt die 56-jährige Kirchweyherin.

Der grün-rot-gestrichene Wagen markiert den Anfang des etwa 1 200 Quadratmeter großen Areals. Um dorthin zu gelangen, parken Eltern regelmäßig ihre Autos an der Ecke Kabelweg/In den Fuhren und laufen etwa 300 Schritte auf einem Waldweg, um die Kinder in die Obhut der aufmerksamen Erzieherinnen zu geben.

Neben Martina Helmbold kümmert sich seit anderthalb Jahren auch die 28-jährige Julia Hofmann um die Belange der Drei- bis Sechsjährigen. Die Erzieherinnen haben sich ganz bewusst den Arbeitsort im Kiefernwäldchen ausgesucht, weil sie nicht nur vom Gelände, sondern auch vom pädagogischen Konzept überzeugt sind. „Kinder sollen viel Freiraum bekommen“, so Julia Hoffmann.

Aus Sicht von Martina Helmbold bietet eine Waldgruppe zahlreiche Vorteile: „Die Fantasie der Mädchen und Jungen wird angeregt, und der Zusammenhalt ist sehr gut.“ Die Pädagogin blickt auf drei Jahrzehnte Erfahrung zurück. Sie habe viele Kinder in Regelgruppen erlebt und hält ein Plädoyer für den Weyher Waldkindergarten: Ihre angehenden Schulkinder seien im Vergleich zu Mädchen und Jungen in der gleichen Altersklasse „ziemlich weit und sehr selbstständig“, lautet ihr Urteil.

Die „Waldkinder“ sind ihrer Meinung nach viel konfliktfähiger. Streitigkeiten würden laut Helmbold allein deshalb erheblich schneller als in den Regelgruppen beigelegt, weil jedes Kind großzügige Rückzugsmöglichkeiten hat. Weiterhin haben die Kontrahenten gelernt, ihre Probleme verbal zu lösen. Allein wegen dieser Punkte würden „Waldkinder“ in den Grundschulen positiv auffallen. „Sie sind außerdem sehr ruhig und wirken ausgeglichen.“

In wenigen Wochen werden die Ältesten die Gruppe Richtung Grundschule verlassen. Deshalb sind ab August mindestens vier Plätze frei. Möglicherweise durch einen Umzug der Eltern auch zwei weitere.

Julia Hoffmann und Martina Helmbold glauben, dass ihre Einrichtung noch viel beliebter wäre, wenn die Betreuungszeiten – derzeit nur von 8 bis 13 Uhr – erheblich länger wären. „Wir können Müttern und Vätern leider keine andere Antwort geben, als dass eine Betreuung von Kindern in einem Wald laut Gesetz nicht länger als fünf Stunden betragen dürfe.“

In Weyhe sei dieser Zeitraum jedoch ausreichend für ausgiebige Entdeckungstouren. „Wir haben keinen Einfluss auf das Wetter und auch nicht auf die Natur“, so Helmbold. „Aber Dinge passieren einfach. Es kommen zum Beispiel Insekten oder Vögel angeflogen, die man beobachten kann. Der Erlebnisfaktor ist hoch.“ In dieser Beziehung sei ein herkömmlicher Kindergarten „begrenzter“. In solch einem Haus sei „viel vorgegeben“.

Die sechs Mädchen und neun Jungen, die im Waldkindergarten die Waschbärengruppe bilden, sind kreativ. Das hat eine Stippvisite mehr als deutlich gemacht. Die 15 Kinder zeigten, dass gutes Spielzeug praktisch überall gefunden werden kann und es nicht einmal etwas kosten muss: Mal ist ein kleiner Ast ein Schwert, mal ein Flugzeug und dann auch wieder etwas ganz anderes.