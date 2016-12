Gratis: Mal- und Bastelpapier für den guten Zweck

„teamdruck“ verschenkt hochwertiges Material

+ © Jantje Ehlers Unternehmer Henning Tasto verschenkt im neuen Jahr Papier in rauen Mengen. Dies ist nur ein kleiner Teil der Materialien, mit denen er beispielsweise Kinder erfreuen möchte. © Jantje Ehlers

Dreye - Von Sigi Schritt. Diese Gelegenheit sollten sich Kindergärten, Schulen, karitative sowie soziale Einrichtungen und auch Flüchtlinge aus der Region nicht entgehen lassen: Die Firma „teamdruck“ verschenkt hochwertige Papierbögen. „Es sind mehr als 2. 000 Pakete unterschiedlicher Sorten, Farben, Formate und Stärken. Zusammengenommen hat das Material den Wert eines fünfstelligen Betrags“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Henning Tasto.

Es gibt nur eine Bedingung: Die Interessenten müssen sich unter Ruf 0162 / 80 53 597 anmelden und das Papier am Donnerstag, 5. Januar, in Dreye an der Gutenbergstraße 11 (rotes Gebäude gegenüber dem Baustoffhandel) abholen. „Die Gruppen sollten ordentlich zugreifen und mitnehmen, was sie benötigen“, so Tasto. Sicherlich sollten auch andere Gruppen ihre Materialschränke füllen, dass sie über Monate hinaus ausreichend Bastel- und Malpapier zur Verfügung haben. „Niemand geht leer aus“, verspricht Tasto ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.

Sollten die Paletten abgeräumt sein, holt sein Team Nachschub aus Stuhr. Dort hat die Firma das 6.000 Quadratmeter große Areal samt Andockstation für Sattelzüge gekauft.

Diese Aktion hat sich der Unternehmer zusammen mit seiner Assistentin Selina Jüling ausgedacht. Grund war der jüngste Umzug des Unternehmens von Dreye nach Stuhr. „Büro und Lager auf dem 2.500 Quadratmeter großen Areal sind bis auf die Paletten mit den Restbeständen leergeräumt“, sagt der Unternehmer. Das Papier stammt aus den Resten von zahlreichen Kundenaufträgen.

+ Henning Tasto bietet gratis hochwertige Materialien zum Malen und Basteln Kindergärten, Schulen und karitativen und sozialen Einrichtungen an. © Jantje Ehlers

Das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern hat laut Tasto seinen Schwerpunkt auf hochwertige Verpackungen und besondere Papiermaterialien und individuelle Druckerzeugnisse gelegt. Seine Kunden kommen aus der Kosmetik-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Reise-Auto-, Telekommunikations- sowie Kreuzfahrtschiff-Branche. Zu den Auftraggebern zählen beispielsweise auch zahlreiche Erstligisten der Fußballbundesliga sowie Handball-, Eishockey- und Basketball-Teams. „Aufwendige Drucke in Millionenauflage sind ebenso kein Problem.“ Was er und seine Mitarbeiter ebenso beherrschen sei die Entwicklung von komplexen Verpackungen.

Tasto nennt ein Beispiel: Ein Konzern will zwei Biere einführen. „Wir haben Musterflaschen bekommen, und unsere Kartonkonstrukteure haben für die Geschäftspartner des Konzerns, Vertreter des Groß- und Einzelhandels, nicht nur eine schöne Präsentationsverpackung samt Innenleben gestaltet, sondern auch noch überlegt, eine Kleinigkeit als Kontaktbeigabe hineinzulegen. In diesem Fall war es eine Holzkasten mit einem Stift.“ Ziel war es, dass die Kartons sehr schick und hochwertig aussehen und auf einer Euro-Palette stapelbar sind. Wenn die Brauerei mit der Arbeit der Stuhrer Firma zufrieden ist, bekommt die Werbeagentur des Konzerns die Konstruktionsdaten für die Verpackung. Dort werden Hülle und Innenleben grafisch gestaltet. Anschließend kehren die Daten zurück, um die Verpackungen in modernen Produktionsstraßen in Stuhr zu fertigen, wobei sogar 70 Jahre alte Maschinen Falz- und Stanzaufgaben übernehmen.

Über Henning Tasto

Henning Tasto, Jahrgang 1968, erster Lehrling bei Berlin-Druck in Bassum. Nach seiner Bundeswehrzeit heuert der Reserveoffizier in Bassum an. Nach einer Insolvenz macht er sich 1996 mit drei Mitarbeitern selbstständig. Er expandiert. 2005 folgt der Umzug nach Dreye in die ehemaligen Räume der Firma „Weber-Druck“. Im November zieht das Unternehmen in ein eigenes Gebäude, gekauft von der Immobilienholding des Unternehmens.