Grafitti-Fische schwimmen auf der Freibad-Mauer

Grafitti-Fische auf der Freibad-Mauer in Weyhe.

Weyhe - Eine Meerlandschaft mit Fischen und Pflanzen haben Jan Barneföhr aus Syke, sein Freund Johannes Ehlers und die Weyherin Katrin Voßmann auf die Wand des Freibads gesprayt.

Der Kulturbeauftragten Tina Fischer gefällt das Ergebnis der Auftragsarbeit, die zum 40. Geburtstag des Freibades entstanden ist. Besonders in der Jahreszeit, in der vieles Grau in Grau ist, sind die Meerestiere bunte Hingucker. Die Wand kann man jetzt besonders gut sehen, weil Pflanzen zurückgeschnitten worden sind.

