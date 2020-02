Graffiti-Attacke: Immer wieder „187“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde hat die Spuren der jüngsten Lahauser Sprayattacke beseitigen lassen. Der Ärger ist damit aber noch längst nicht verflogen, teilt die Gemeinde mit. Im Gegenteil.

Unbekannte hatten am Wochenende Gebäude und Flächen der Freiwilligen Feuerwehr, der Ganztagsgrundschule, des Kindergartens und auch des Vereins Lahauser Bühne beschmiert (wir berichteten).

Mittlerweile hat die Verwaltung laut Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst Anzeige erstattet. Der Jurist verweist auf die Null-Toleranz-Politik der Gemeinde, wonach jede Sachbeschädigung als Straftat angezeigt wird. Und dazu zählt auch das illegale Bemalen von Gemeindeflächen mit Farbe. Den Sachschaden bezifferte Lindhorst auf 2500 Euro – das sei aber nur ein geschätzter Betrag, ergänzte er. Denn eine Abschlussrechnung liege im Rathaus noch nicht vor. Der Betrag könne sich auch erhöhen. Eine Fachfirma aus Twistringen hatte mit einer Art Sandstrahlverfahren die Farbe von Fenstern, von Glastüren, Holzwänden und Mauern Zentimeter um Zentimeter abgetragen.

Für einen Hinweis, der zur Ergreifung der Täter führt, hat die Gemeinde – wie Bürgermeister Frank Seidel schon am Sonntag aus seinem Urlaubsort in Südafrika ankündigte – eine Belohnung ausgesetzt: 500 Euro. Diese Summe will sich die Gemeinde auf den Cent zurückholen, wenn sie die Identität der Täter kennen.

Die jüngste Graffiti-Attacke in Lahausen sei „kein Kavaliersdelikt“, so Lindhorst. „Wir verfolgen eisenhart zivilrechtlich den Regress“, kündigt Lindhorst an. Das käme noch zusätzlich zum Strafverfahren auf die Täter zu. Die Täter sollten das wissen, findet Lindhorst.

Die Gemeinde wurde vor Monaten nach der Aufklärung einer Sachbeschädigung auf dem Kirchweyher KGS-Gelände kritisiert (wir berichteten). Daran erinnerte der Rathausmitarbeiter ebenfalls. Den Eltern der jugendlichen Täter hatte nicht gefallen, dass sie neben der Regress-Summe zusätzlich noch die von der Gemeinde ausgelobte Belohnung bezahlen mussten. Das fanden damals die Erziehungsberechtigten „unverhältnismäßig“.

Auf die Frage, wie hoch die Erfolgsaussichten grundsätzlich sind, antwortete Matthias Lindhorst, dass sie „nennenswert“ seien. Was das bedeutet? Fast jeder zweite Fall werde in Weyhe aufgeklärt, so Lindhorst weiter.

In seiner Bilanz finden sich aber nicht nur die aktuellen illegalen Lahauser Graffiti, sondern auch Sachbeschädigungen etwa an der Schützhütte im Mühlenkamp-Park in Leeste, oder „die eine oder andere zerstörte Bank, die nicht in der Presse gewesen ist“. Der Jurist hofft, dass Zeugen auch Kleinigkeiten melden. Möglicherweise führt ein Hinweis zu den Tätern. „Den Tippgeber laden wir ins Rathaus ein. Der Bürgermeister wird der Person für die Zivilcourage danken und das Geld in bar überreichen“, kündigte der Fachbereichsleiter an.

Ob sich aus den Hinterlassenschaften Hinweise auf die Täterstruktur geben lässt? So taucht die Zahl „187“ als gesprühtes Motiv immer wieder auf. Und das war nicht nur so bei der jüngsten Attacke, sondern auch bei Schmiereien auf dem Lahauser Schulgelände 2018 sowie auf den Arealen der KGS Leeste und KGS Kirchweyhe (wir berichteten).

„187“ steht laut den Erkenntnissen des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen für einen Paragrafen des in Kalifornien gültigen Strafgesetzbuchs für Mord. Dieser Paragraf wird „im Slang als Code“ verwendet, erklärt Kriminalhauptkommissarin Katrin Gladitz, Pressesprecherin des LKA Niedersachsen. Wenn die Kombination „187 Strassenbande“ auftaucht – in Lahausen auf dem Bauwagen falsch geschrieben – handelt es sich laut Gladitz um „eine in Hamburg verortete deutsche RAP-Band.“ Möglicherweise tauchen zum Beispiel in Facebook-Gruppen Hinweise auf Weyher Fans der Gangsterrapper auf, so Lindhorst. Möglicherweise sind die Täter nicht jugendlich, sondern Erwachsene. Sie wird das Strafrecht in voller Härte treffen, so der Fachbereichsleiter. Dazu hat das LKA eine Statistik.

Im Jahr 2018 waren 158 Täter (13,7 Prozent) unter 14 Jahren und 520 (40 Prozent) waren im Alter zwischen 14 und 18. Das LKA registrierte 193 Heranwachsende (17 Prozent) und 337 Erwachsene ab 21 Jahren – das sind rund 29 Prozent.

Die Anzahl der bekannt gewordener Sachbeschädigungen im Jahr 2018 in Niedersachsen: 7 814. Im Vorjahr waren es 8 611 Fälle.

Ob die für Weyhe zuständige Staatsanwaltschaft Verden ein erhöhtes Aufkommen von Straftaten mit Graffiti-Bezug registriert hat? Nein, so deren Pressesprecher Marcus Röske auf Anfrage. „Gesonderte Statistiken zu Graffiti-Verfahren werden nicht geführt“, so der Jurist.