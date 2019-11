360 Grad Performance nimmt Zuschauer mit auf ein Psycho-Seminar einer Glaubensgemeinschaft

„Sofortige Erleuchtung inkl. MwSt.“ heißt das Stück, das am 6. Dezember Premiere in der KGS Kirchweyhe feiert. Dies ist der Inhalt: Die Glaubensgemeinschaft „Être“ verspricht, an einem Wochenendseminar tiefste Probleme zu lösen und die Teilnehmer in ein erfülltes Leben zu entlassen. Doch zu welchem Preis? Handelt das Angebot wirklich von einem Weg zu einem zufriedenen Leben – oder geht es eigentlich um einen Pakt mit dem Teufel? Für die acht Teilnehmer wird dieses Wochenende zum Horrortrip durch die eigene Psyche, die sie bis an den Rand des Wahnsinns treibt. Malcolm ist Journalist und mit dabei. Er setzt es sich zum Ziel, die Machenschaften von Être und ihrem Anführer, Max Schreiber, zu entlarven. Drei Tage lang beschimpft Malcom die Trainer und wehrt sich vehement gegen „Stasi-Methoden“. Die Referenten wollen ihn umdrehen – durch Erniedrigung, psychische Folter und die Manipulation von Herz, Hirn und Verstand auf dem Weg zum „Zustand des Seins“. Laut Ankündigung ist das Stück eine „Tour de Force“ für Schauspieler und Publikum. Die Vorstellung des Ensembles 360 Grad Performance beginnt um 20 Uhr. Foto: Felix Bernhard