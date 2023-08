Gospel und Jazz in Kirchweyhe - die Music Night kehrt zurück

Von: Florian Adolph

Sie freuen sich auf die Music Night: (v.l.) Tina Wetjen, Kantorin Elisabeth Geppert, Olaf Wetjen von School House Seven und Bodo Schmidt vom Gospelchor. © Florian Adolph

Die Music Night in der Felicianuskirche in Kirchweyhe bietet am Freitag, 1. September um 19.30 Uhr lockere Atmosphäre und bunt gemischte Musik.

Kirchweyhe – Am Anfang ging es lediglich darum, eine neue Orgel mitzufinanzieren. Inzwischen hat die Music Night in Kirchweyhe aber eine Eigendynamik entwickelt und so geht es wieder los mit Instrumental- und Chormusik am Freitag, 1. September.

Die Music Night steigt dann um 19.30 Uhr in der Felicianuskirche in Kirchweyhe. Mit dabei sind die Jazzband School House Seven, der Kinder- und der Gospelchor Weyhe. Karten gibt es ab 18.45 Uhr – nur an der Abendkasse. Dann beginnt auch der Einlass. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, Kinder und Schüler haben freien Eintritt.

Dixieland Jazz mit School House Seven in Kirchweyhe

Es soll ein unterhaltsames Konzert mit bunt gemischter Musik werden, so Kantorin und Chormitglied Elisabeth Geppert. „Wir haben damals mit der Music Night begonnen, um Gelder für eine neue Orgel zu sammeln, und sind auf viele Musiker zugegangen“, erinnert sie sich.

Dazu gehört auch die Jazzband School House Seven. Posaunenspieler Olaf Wetjen erzählt: „Wir waren von Anfang an dabei, weil uns das lockere Konzept der Music Night überzeugt hat. Auch bei unseren Fans ist es gut angekommen, dass man mal aufstehen und etwas trinken gehen kann. Sie fragen immer: Wann findet die Music Night wieder statt?“

School House Seven spielen seit 2004 Dixieland-Musik. Ihr Repertoire umfasst Klassiker wie „Ain’t She Sweet“ oder „Basin Street Blues“.

Die siebenköpfige Band besteht, neben Olaf Wetjen, aus Andreas Schniesa (Trompete), Boris Wagner (Klarinette, Saxofon), Reiner Arndt (Kontrabass), Dirk Haverland (Schlagzeug), Bernd Sagell (Banjo) und Jürgen Brings (E-Gitarre).

Der Gospelchor Weyhe singt den oscarprämierten Song „Shallow“ aus dem Film „A Star Is Born“

Weitere Namen prägen das Geschehen während der Music Night: Ursula Bederke spielt die Blockflöte, Elena Brodde-Edart sitzt am Klavier. Der Kinderchor ist mit Spaß- und Bewegungsliedern dabei, der Gospelchor singt Sätze aus einer Gospelmesse, etwa das Lied „Well I’m gonna sing“.

Neu in ihrem Repertoire ist auch der oscarprämierte Song „Shallow“ aus dem Hollywood-Film „A Star Is Born“, so Geppert. Ebenso das Segenslied „10 000 Reasons“.

Während einer Pause werden nicht-alkoholische Getränke angeboten. „Es ist uns wichtig, dass die Leute ins Gespräch kommen – vor dem Konzert und während der Pause“, sagt Geppert.

Die letzte Music Night fand 2020 statt – in einer Corona-Version, ohne den Chor. Jetzt könnten aber wieder bis zu 400 Gäste kommen. Geppert: „Wir freuen uns auf viele Leute beim Konzert in der Kirche.“

Information

Die Durchfahrt durch den Kirchweg ist derzeit wegen Bauarbeiten eingeschränkt. Parken ist auf dem Kirchplatz hinter der Kirche möglich.