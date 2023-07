Goldenes Jubiläum für Kirchweyher Kita

+ © Rainer Jysch Anno 1972: Die Kita wird gebaut. Vorgefertigte Bauteile kommen zum Einsatz. © Rainer Jysch

„Die Weyher Räuber Kiste“ feiert 50-jährigen Geburtstag am 18. Juli.

Kirchweyhe – Im September 1972 war der Neubau der Kindertagesstätte am Drohmweg 30 in Kirchweyhe feierlich eröffnet worden. Rund 6000 Quadratmeter umfasst das Außengelände, das früher der Kirche gehört hatte, wie Einrichtungsleiterin Bettina Meijer (59) berichtet. Seit sechs Jahren heißt die Kindertagesstätte „Die Weyher Räuber Kiste“. Der Name mit den drei bekannten Initialen verweist darauf, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Trägerin der Kita fungiert. Aktuell feiert die einzige DRK-Kita in Weyhe ihren 50. Geburtstag. Am 18. Juli 2023 soll das „goldene“ Jubiläum anlässlich einer offiziellen Veranstaltung mit geladenen Gästen gewürdigt werden.

Das seinerzeit durch die Gemeinde Weyhe auf der „grünen Wiese“ gebaute Flachdachgebäude wurde – wie auf einem alten Foto zu sehen ist – mit vorgefertigten Bauteilen zusammengefügt. Kirchweyhes nördlicher, damals noch sehr spärlich bebauter Teil, ließ von der Baustelle aus den Blick über Wiesen und Felder weit in Richtung Dreye schweifen. Durch den folgenden Bauboom mit zahlreichen Einfamilienhäusern junger Familien wurde die Kita schließlich Teil eines lebendigen Ortsteiles. Dieser sorgte dann in den Folgejahren für eine große Nachfrage nach Kita- und Krippen-Plätzen.

Begonnen wurde mit vier Kita-Gruppen

„Begonnen wurde hier mit vier Kita-Gruppen für Kinder ab drei Jahren, die von jeweils zwei Erzieherinnen betreut wurden“, vermutet Bettina Meijer, die seit 1988 in der Kita tätig ist. Genauere Zahlen und Daten zum Ursprung der Kita sind vor ein paar Jahren verloren gegangen. Ein Rohrbruch im Keller der Einrichtung und der anschließende Wasserschaden hatten die entsprechenden Unterlagen leider unbrauchbar gemacht.

Eine Integrationsgruppe mit einem separaten Bewegungsraum wurde 1995 eröffnet. 2017 wurde die Kita durch einen modernen Krippen-Anbau mit zwei Krippen-Gruppen für ein- und zweijährige Kinder um 140 auf 760 Quadratmeter erweitert. In diesem Zusammenhang erhielt der gesamte Bau eine energetische Grundsanierung und wurde optisch aufgewertet.

Die Kita verfügt aktuell über drei Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren inklusive einer Integrationsgruppe. „Die Wühlmäuse“, „Die Weyher Knirpse“ und „Die Waldkinder“ nennen sich die einzelnen Gruppen. Dazu kommen die zwei Krippengruppen: „Die kleinen Strolche“ und „Die Zwilche“.

Aktuell betreuen 22 Mitarbeiter 66 Kindergarten- und 24 Krippen-Kinder

Aktuell betreuen 22 Mitarbeiter, davon 16 pädagogisch ausgebildete Erzieher, die 66 Kindergarten- und 24 Krippenkinder. „Wir haben überwiegend langjährig tätiges Personal“, verweist die Leiterin auf ein hohes Maß an kontinuierlicher Betreuung der Kids. „Wir haben aber auch junge Leute hier, die frischen Wind mitbringen.“

Während die Betreuungszeit vor 50 Jahren ausschließlich von acht bis zwölf Uhr angeboten wurde, ist diese inzwischen den Wünschen der Eltern und den Betreuungs-Erfordernissen angepasst worden. Später kamen Nachmittagsgruppen dazu: von 13.30 bis 16.30 Uhr. „Als ich hier 1988 angefangen bin, waren die Gruppenräume durch Vormittags- und Nachmittagsgruppen doppelt belegt“, erinnert sich Bettina Meijer.

Neben einer Frühbetreuung ab 7.30 Uhr läuft die Betreuungszeit heute – je nach Gruppe – von acht bis maximal 16 Uhr. Zudem erhalten alle Kinder schon seit einigen Jahren ein Mittagessen angeboten, das von der DRK-Küche in Barrien in Wärmbehältern angeliefert wird.

50 Jahre sind eine lange Zeit und neben dem erwähnten Wasserschaden hat es schon mal bei Arbeiten auf dem Dach der Einrichtung gebrannt, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Diverse Einbrüche in Verbindung mit Vandalismus gehören leider auch zur Geschichte der Kita.

+ Bereits von der Straße her unübersehbar: Die DRK-Kita feiert ihren 50. Geburtstag. © Rainer Jysch

Die vergangenen Corona-Jahre waren keine einfache Zeit für die Einrichtung. Ab März 2020 war die Kita für fast sechs Wochen komplett geschlossen. Danach wurde der Betrieb erst langsam im Notdienst für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder aufgenommen. „Beim Bringen der Kinder und beim Abholen mussten die Eltern draußen bleiben. Auf dem Spielplatz wurden Zeitfenster für die einzelnen Gruppen eingerichtet. Wer darf wann auf den Spielplatz gehen?“, erinnert sich die Leiterin an diese Zeit.

Am 17. Juni hatten die Kita-Mitarbeiter zusammen mit Eltern und den betreuten Kindern bereits ein sehr schönes Fest zum 50-jährigen Jubiläum feiern können. „Die Kolleginnen hatten sich für das Fest eine kleine Zeitreise durch die fünf vergangenen Jahrzehnte überlegt und Spiele vorbereitet“, berichtet Bettina Meijer. Ein Zauberer und ein Ballon-Künstler waren dabei. Auch ein Eiswagen aus Syke und eine Candy-Bar waren mit Leckereien zu Gast. Eiscafé und heiße Kaffeevariationen gab es vom Fahrrad-Café.

Einen besonderen Dank richtet Bettina Meijer in diesem Zusammenhang an die Eltern, die für das Fest eine Tombola mit tollen Preisen organisiert und für das Catering mit Speisen vom Grill und Getränke gesorgt hatten. „Die Eltern haben sich wirklich ganz toll engagiert“, freut sich die Leiterin über den Einsatz bei der Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Kita „Die Weyher Räuber Kiste“.