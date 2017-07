Gnadenhof in Erichshof verliert seine Bewohner

Mitarbeiter eines Tierschutzhofes holen drei Pferde ab

+ „Moritz“ ist einer der letzten Bewohner des Gnadenhofes. Auf dem gasen Bild ist er mit Ottomar Biderke zu sehen. - Foto: Schmidt

Erichshof - Von Katharina Schmidt. Leere auf dem Gnadenhof in Erichshof: Mitarbeiter eines Tier- und Umweltschutzhofes haben am Donnerstag drei Pferde von dort abgeholt und sie nach Warpe (Landkreis Nienburg) gebracht. Ein viertes wurde eingeschläfert. All das geschah entgegen dem Willen derjenigen, die sich seit dem Tod der Weyher Hofbesitzerin Ingrid Göcke vor vier Monaten um die Tiere kümmern.