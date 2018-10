Von Glockenrissen und Nachkriegsschwalben

Leeste - Gut besuchte Gästeführung: Mehr als 20 Teilnehmer haben ihr Interesse signalisiert, sich von Gerd Eden über die Leester Marienkirche informieren zu lassen. Zunächst stellte sich der Gästeführer selbst als „Quereinsteiger“ vor. Wie er berichtete, musste er nach seinem Wohnortwechsel nach Leeste zunächst einen Antrag stellen, um in die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde aufgenommen zu werden, denn er gehörte der evangelisch-reformierten Kirche an. „Und jetzt bin ich schon seit 13 Jahren Mitglied im Kirchenvorstand.“

Bei seiner Gästeführung beschränkte Eden sich auf einen längeren Vortrag im Kirchenschiff. Um 1170 sei in den Büchern des Klosters Heiligenrode zum ersten Mal eine Kirche in Leeste erwähnt worden. Diese sei sehr klein gewesen, so dass sie an der Nordseite einen Anbau erhielt. Dieses Gotteshaus wurde 1772 abgebrochen und durch die jetzige Kirche ersetzt, die 1780 geweiht wurde. Vom alten Kirchturm blieben heute noch erkennbare Mauerreste aus Steinen im Klosterformat stehen, auf denen der neue Turm ruht.

Die Eingänge befanden sich ursprünglich an der Nord- und an der Südseite des Kirchenschiffes. Erst um 1950 ersetzte der jetzige Turmeingang diese Eingänge. Etwa zehn Jahre nach der Einweihung der neuen Kirche war auch die Empore mit 180 Plätzen fertig, so dass die Marienkirche seitdem rund 400 Besuchern Platz bietet. Der damalige Vorstand verkaufte einst die Kirchenplätze an die Gemeindemitglieder. Ihre Plätze im Kirchenschiff wurden mit ihren Namensschildern versehen. Diese Maßnahme wurde erst etwa 100 Jahre später wieder aufgehoben.

Die älteste Glocke, die sogenannte Marienglocke, wurde 1516, ein Jahr vor der Reformation, aufgehängt. Eine Mitte des 19. Jahrhunderts geweihte zweite Glocke wurde im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen, gleiches widerfuhr dem, Nachfolgemodell im Zweiten Weltkrieg.

Die Witwe des ehemaligen Kirchenvorstandsmitgliedes Johann Rumpsfeld stiftete 1956 eine neue Glocke, die vor einigen Jahren jedoch einen Riss bekam und jetzt vor der Kirche ausgestellt ist. Ein „Glockenverein“, 2008 gegründet, schuf durch besondere Aktionen und den Verkauf des Glockenweines die finanzielle Basis für den Kauf von zwei neuen Glocken. „Bei ganz besonderen Festtagen läuten jetzt alle drei gemeinsam“, berichtete Gerd Eden.

In den letzten Kriegstagen 1945 sorgte Beschuss auch an der Leester Kirche für starke Beschädigungen. Die vorhandenen Mittel reichten nur aus, um Turm und Dachstuhl zu reparieren. Es heißt, dass noch 1947 Schwalben in der Kirche nisteten, weil die zerschossenen Fenster noch offen standen. Hier erwarben sich viele Flüchtlinge, insbesondere jene aus dem oberschlesischen Schnellenwalde, große Verdienste, weil sie die Reparaturarbeiten an der Kirche übernahmen.

Der Grabstein des 1525 verstorbenen Pastors Rischmann lässt vermuten, dass sich schon acht Jahre nach der Reformation das Gedankengut von Martin Luther in Leeste durchgesetzt hatte.

1958 wurde eine zweite Pfarrstelle eingerichtet, 1981 sogar noch eine dritte, die aber inzwischen ebenso aufgegeben werden musste wie das damals neu gebaute Gemeindehaus an der Böttcherei.

Nachdem der „Glockenverein“ mit dem Kauf der neuen Glocken sein Ziel erreicht hatte, löste er sich nicht etwa auf, sondern bemühte sich um die Restauration der 1872 gebauten Furtwängler-Orgel – die inzwischen, auch dank eines Zuschusses von 36 000 Euro durch den Förderverein, erfolgen konnte. - bt