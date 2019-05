Ihr Glaube bringt gute Werke hervor

Lahausen - Von Philipp Köster. Hannelore Leifeld geborene Koch hatte schon als Kind mit Flüchtlingen zu tun. Denn in ihrem Elternhaus, der früheren Gaststätte Koch am Bahnhof, waren nach dem Krieg viele Vertriebene aus den Ostgebieten untergebracht. „Wir hatten das Haus voller Flüchtlinge“, erinnert sich die frisch gebackene Weyherin des Jahres 2018. Und sie weiß auch noch, dass ihre Eltern die Geflüchteten ordentlich behandelten. Das war damals nicht selbstverständlich. „Die hatten es gut bei uns.“ Es sei für ihren Vater, der sehr streng war, selbstverständlich gewesen, dass sie auch Weihnachten im Saal mitfeierten – so wie die kinderlosen Nachbarn.

Die 1945 als ältestes Kind von Ernst Koch geborene Hannelore war also früh damit vertraut, was Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, durchmachen. „Das hat mich beeinflusst.“ So war es für sie selbstverständlich, dass sie sich auch um die Flüchtlinge kümmert, die in diesen Jahren nach Weyhe kommen. Hannelore Leifeld hat die Gründung des Allerweltscafés im Gemeindehaus Lahausen mit angeschoben. Dort haben Migranten und Paten einen wöchentlichen Treffpunkt zum Austausch. Und sie und ihr Mann Dieter betreuen die Familien Heydari und Niyatnas, die sich beide vorzüglich in Weyhe integriert haben.

Dieser Einsatz für Geflüchtete ist nur eine der vielen guten ehrenamtlichen Werke, die die Lahauserin vollbracht hat. Daneben hat sie sich in der Felicianusgemeinde engagiert und tut es in der Kantorei noch. 18 Jahre war sie im Kirchenvorstand, danach noch sechs Jahre im Kirchenkreistag aktiv. Bei der Anschaffung der neuen Kuhn-Orgel hat sie buchstäblich alle Register gezogen, damit das teure Projekt auch verwirklicht werden konnte.

In vielen Belangen unterstützt von der Kirchengemeinde, konnte sie auch als Vorsitzende des von ihr gegründeten Arbeitskreises Weyhe der Kindernothilfe segensreich wirken. Sie organisierte Fußballübertragungen in der Pfarrscheune, packte Adventstütchen mit Tee, Gebäck, einem Teelicht und einem besinnlichen Verslein und warb um Spenden – alles zugunsten von Kindern in Not in der Welt. 200 000 Euro hat sie so gesammelt.

Dieses vielfältige, über das normale Maß hinausgehende ehrenamtliche Engagement hat ihr jetzt die Auszeichnung Weyherin des Jahres eingebracht.

Grund und Halt ihres Tuns war Hannelore Leifeld der christliche Glaube. „Ich hatte damals eine schöne Konfirmandenzeit bei Pastor Ibrom – und ich bin dabei geblieben.“

Im elterlichen Hotel und Baugeschäft wollte sie nicht arbeiten. „Wir hatten früh Verpflichtungen, mussten mitanpacken.“ Vater und Mutter hätten es gern gesehen, wenn sie mit eingestiegen wäre, doch sie ging eigene Wege. Schifffahrtskauffrau durfte sie nicht werden. Das war damals noch nicht erlaubt. So wurde sie Speditionskauffrau, die erste in Bremen. Offenbar verstörend für den Lehrer: Wenn er morgens in die Berufsschulklasse kam, sagte er: „Guten Morgen, meine Herren!“ Hannelore Koch blieb dann sitzen. „Ich fand das unverschämt von ihm.“

Nach der Arbeit bei einem Schiffsmakler und aushilfsweise im elterlichen Büro machte sie sich 1973 selbstständig. Zunächst als staatlich geprüfte Kosmetikerin zu Hause, dann eröffnete sie ein Geschäft an der Kleinen Heide. Über die Bahnhofstraße arbeitete sie sich zum entstehenden Marktplatz vor. Durch Landverkauf der Familie für das neue Zentrum konnte sie in ihr Wäschegeschäft investieren. Noch heute wird Hannelore Leifeld wöchentlich auf den Laden mit dem Namen „Schöne Wäsche – schöner Tag“ angesprochen, vor allem von Männern. Sie schätzten Leifelds Karteikartensystem mit Größen und bevorzugten Marken ihrer Ehefrauen, sodass die Geschäftsfrau immer helfen konnte.

„Das war eine tolle Zeit am Marktplatz“, blickt die Mutter einer Tochter und zweier Enkel zurück. Doch 2003 war Schluss. Sie verkaufte das Geschäft und widmete sich vor allem der Arbeit in der Kindernothilfe. 2016 gab sie den Vorsitz ab. Im Ehepaar Balters hat sie Nachfolger gefunden, die in Leifelds Fußstapfen treten und zum Beispiel den Bücherflohmarkt organisieren. Sie werde noch oft gefragt, wann es die Aktion „15 Minuten Advent“ mit den kleinen Tüten wieder gebe, die Leute wollten gerne mithelfen. Dann sage sie: „Ihr müsst es organisieren, selbst in die Hand nehmen.“

Leifeld tritt zwar etwas kürzer, doch der Kantorei bleibt sie treu – inzwischen seit 40 Jahren und vom ersten Tag an. Die Flüchtlingsarbeit ist ihr auch weiter wichtig. So möchte die Weyherin des Jahres einen Kurs für getaufte Christen unter den Flüchtlingen gründen, damit die mehr über den christlichen Glauben erfahren. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen „müssen wir uns was einfallen lassen“.