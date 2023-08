Glasfaser-Ausbau in Weyhe: Wieder Ärger nach Schaden bei Erdarbeiten

Von: Dierck Wittenberg

Durchgeschossen: Die Aufnahme zeigt das Glasfaserkabel, das durch das Schmutzwasserrohr verläuft. © Siebecke/Rump

Gut 2200 Euro hat Ruth Siebecke dafür bezahlt, einen Schaden zu beheben, der beim Verlegen ihres Glasfaser-Anschlusses entstanden war. Ihrem Geld läuft die Rentnerin, 92 Jahre alt und gehbehindert, seit Monaten hinterher. Von der Deutschen Glasfaser vermisst sie eine klare Auskunft.

Leeste – 2264,53 Euro hat Ruth Siebecke dafür bezahlt, die beschädigte Abwasserleitung vor ihrem Haus wieder in Ordnung zu bringen. Am 12. Januar dieses Jahres hat die 92-Jährige die Handwerker-Rechnung beglichen, von ihrer Rente. Der Schaden war durch Arbeiten im Auftrag der Deutschen Glasfaser entstanden. Aber darauf, dass ihr der Betrag ersetzt wird, wartet die Rentnerin bis heute.

Entdeckt wurde das Problem mit einem Schreck in der Morgenstunde. In der Woche vor Weihnachten sackte Austrägerin Anke Ernst im Gehweg ein, als sie wie jeden Morgen Ruth Siebecke ihre Kreiszeitung bringen wollte. Die Tour konnte Ernst unverletzt fortsetzen, aber sie hinterließ der Abonnentin eine Nachricht im Briefkasten.

Siebecke beauftragte das Weyher Garten- und Landschaftsbauunternehmen Rump, das in der zweiten Januarwoche der Sache auf den Grund ging. Daran, dass Glasfaser-Arbeiten den Schaden verursacht haben, besteht laut Gerold Rump kein Zweifel. „Man konnte genau sehen: Das Kabel lief genau durch den Kanal durch“, sagt er am Telefon.

Unter diesem Gehweg verläuft die Leitung, die ersetzt werden musste. Auf den Kosten ist die 92-jährige Hauseigentümerin bisher sitzen geblieben. © Wittenberg

Die Glasfaser-Kabel waren laut Ruth Siebecke im Mai 2022 verlegt worden, also mehr als ein halbes Jahr vorher. Schon bevor der Weg nachgab, hatte ihr zufolge etwas Wasser im Keller gestanden. Eine herbeigeholte Fachfirma habe die Ursache aber nicht ausfindig machen können. Den Breitband-Anschluss habe sie in Auftrag gegeben, damit das erledigt ist, in erster Linie für die Erben, die das Haus eines Tages übernehmen werden.

Augenscheinlich war das Glasfaserkabel zum Haus per sogenannter Erdrakete „geschossenen“ worden – und hat dabei das Schmutzwasserrohr durchquert. Im April berichtete diese Zeitung von einem ähnlichen Fall: Nachdem ihr unterirdisches Regenwasserrohr bei Glasfaserarbeiten beschädigt worden war, bemühte sich ein Ehepaar aus Weyhe rund zwei Monate vergeblich um Begleichung der Rechnung – ebenfalls bei der Deutschen Glasfaser.

Der Schaden am Haus von Ruth Siebecke habe umgehend behoben werden müssen, erläutert der Garten- und Landschaftsbauer Gerold Rump. Der Schaden wäre sonst noch größer geworden. Und die Toilette habe ja wieder benutzbar gemacht werden müssen.

Rentnerin kann Badezimmer, Toilette und Küche anderthalb Tage lang nicht benutzen

Während der Arbeiten, bei denen das Schmutzwasserrohr erneuert wurde, konnte Ruth Siebeckes nach ihrer Schilderung für anderthalb Tage Badezimmer, Toilette und Küche nicht benutzen. Die gehbehinderte Rentnerin wich so lange zu den Nachbarn aus.

Mehr als ein halbes Jahr hat sich Ruth Siebecke um ihr Geld bemüht; längst lässt sie kein gutes Haar mehr an dem Internet-Anbieter: „Das lassen die sich von einer 92-Jährigen bezahlen. Das ist doch eine Schweinerei so was.“ Die Leesterin ärgert sich aber auch darüber, im Unklaren gelassen zu werden: „Die haben nie geschrieben: Das bezahlen wir nicht.“

Auf den bisher vorletzten ihrer sorgfältig handgeschriebenen Briefe hat sie am 8. August eine E-Mail bekommen. In der Antwort bitten das Glasfaser-Serviceteam um Zusendung eines Kostenvoranschlags, um ein Angebot unterbreiten und mit der Bearbeitung des Falls fortfahren zu können. „Gucken die denn überhaupt nicht auf die Unterlagen?“, fragt Siebecke und ärgert sich über den „unverständlichen“ Brief. Die pensionierte Buchhalterin antwortete am 16. August, dass sie jetzt umgehend den Betrag von 2264,53 Euro erwartet.

Gar nicht eingerechnet seien dabei die Kosten für die anschließenden Gärtnerarbeiten, ergänzt sie im Gespräch. Und dass sie eigentlich Schmerzensgeld bekommen müsste. „Dann muss man sich mit 92 mit so was rumplagen“, seufzt sie.

„Wenn irgendetwas beschädigt wird, greift das Verursacher-Prinzip“

Eine vergangene Woche gestellte Anfrage dieser Zeitung bei der Pressestelle des Unternehmens hat ergeben: Die Deutsche Glasfaser erkennt durchaus an, dass der Schaden durch Arbeiten ihres „Baupartner“, also der beauftragten Firma, entstanden sind. Dass Ruth Siebecke den Schaden hat beheben lassen, ohne etwa einen Kostenvoranschlag abwarten zu lassen, scheint ebenfalls nicht das Problem zu sein. „Wenn irgendetwas beschädigt wird, greift das Verursacher-Prinzip“, bestätigt Dennis Slobodian, Pressesprecher bei der Deutschen Glasfaser. Sein Unternehmen sei der Ansprechpartner, um zwischen Kunden und Baupartner zu vermitteln. Das sei in diesem Fall auch geschehen. „In der Regel ist es relativ unkompliziert“, sagt der Sprecher über die Bearbeitung von Schadensfällen.

Aus Protokollen der Kundenbetreuung gehe hervor, dass der Betrag seinerzeit vom Baupartner direkt bezahlt worden war, so der Sprecher am vergangenen Mittwoch. Deshalb habe man den Verdacht, dass das Garten- und Landschaftsbauunternehmen zweimal bezahlt worden sei. Das kann Inhaberin Kornelia Rump allerdings ausschließen; in den Bank-Unterlagen finde sich nur Ruth Siebeckes Überweisung.

Nach der Anfrage der Kreiszeitung habe sich die Deutsche Glasfaser bei ihr gemeldet und sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, berichtet Ruth Siebecke am Telefon. Eine Überweisung sei aber bis zum Anfang der Woche nicht bei ihr eingetroffen.