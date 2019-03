wXw-Wrestling in Dreyer Sporthalle: Giganten mit grimmigen Gesichtern

Körper donnern auf die Matte

+ © Jysch Wrestler Veit Müller hat den unterlegenen Japaner Shigehiro Irie fest im Griff. Schiedsrichter Erichsen achtet darauf, dass alles regelkonform abläuft. © Jysch

Dreye - Von Rainer Jysch. Schauplatz von spektakulären Kämpfen muskelbepackter Frauen und Männer war am Sonnabend das Sportcenter Dassbeck in Dreye. Schon fast eine Tradition sind die Wettbewerbe des Fachverbands „Westside Extreme Wrestling“ (wXw) in Weyhe, die jetzt wieder rund 320 interessierte Zuschauer in die zur Wrestling-Arena umgebaute Dreyer Sporthalle gelockt haben.