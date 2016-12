Bernd Scharringhausen und Folkard Wittrock übernehmen ab Neujahr das Kommando

Weyher Brandschützer

+ © Ehlers Haben ab Neujahr den Hut beziehungsweise Helm bei der Weyher Feuerwehr auf: der künftige Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen (r.) und sein Stellvertreter Folkard Wittrock. © Ehlers

Weyhe - Von Philipp Köster. Die Mitarbeit in der Weyher Feuerwehr ist dem neuen Führungsduo gleichsam in die Wiege gelegt worden: Sowohl Bernd Scharringhausens Vater Reinhard als auch Folkard Wittrocks Papa Heinrich waren lange Jahre Ortsbrandmeister in Leeste beziehungsweise Sudweyhe. Das färbte auf den Nachwuchs ab.

Bereits mit 16 traten die Söhne in den aktiven Dienst (Scharringhausen: „Ich wollte mehr Action haben“) und übernahmen recht rasch Führungsaufgaben. Der vorläufige Höhepunkt: Am 1. Januar wird Bernd Scharringhausen als Nachfolger von Norbert Warnke Gemeindebrandmeister (GBM), Folkard Wittrock „beerbt“ Scharringhausen als Stellvertreter.

Der 48-jährige künftige Chef von 321 aktiven Löschkräften war nie selbst Ortsbrandmeister. Doch als Gruppenführer, der Einsätze leitet, und Zugführer in der Leester Schwerpunktfeuerwehr, der Gruppen vorsteht, hat Scharringhausen bewiesen, dass er das Zeug zum Kommando hat, zuletzt sechs Jahre lang als Vize von Warnke. Der 50-jährige Wittrock war viele Jahre und bis vor einigen Monaten wie sein Vater Ortsbrandmeister in Sudweyhe.

„Es gibt keinen Tag ohne Feuerwehr“

Beide sind Lehrgruppenleiter und Ausbilder über die kommunale Ebene hinaus: in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises in Barrien.

„Es gibt keinen Tag ohne Feuerwehr“, sagt Scharringhausen. Doch diese ehrenamtliche Arbeit bringe Spaß. Bürgern helfen zu können, bereitet beiden Freude und Erfüllung. So hätten sich vor kurzem die Eigentümer eines Hauses an der Braunlager Straße bedankt, das bei einem Brand zerstört worden war, berichten Wittrock und Scharringhausen. Selbst üble Verkehrsunfälle mit Schwerletzten – fünf waren es 2016 in Weyhe – hätten noch einen glimpflichen Ausgang, wenn, wie in einem Fall, die drei verletzten Kinder überlebt hätten.

Familie und Arbeitgeber spielen mit

Auf durchschnittlich 15 Stunden in der Woche schätzt der neue GBM den Aufwand für sein Hobby, wie er es nennt. Das klappe aber nur, wenn sowohl Familie als auch Arbeitgeber mitspielten. Der Leester hat zwei Töchter und arbeitet im Verkauf im Elektro-Großhandel. Der Okeler hat vier Knder und ist Physiker.

Okeler? Ja, Wittrock wohnt „ein paar hundert Meter“ hinter der Gemeindegrenze. Doch das ist für niemanden ein Problem, „auch wenn wir das diskutiert haben“, wie Wittrock einräumt. Bei Einsätzen kann er schnell kommen, zumal ihm eine Gesetzesänderung von 2015 dienlich sein wird: Denn ab dem kommenden Jahr nutzt das Duo bei Einsätzen mobiles Blaulicht und Martinshorn in seinen Privatautos. Es sei von großem Vorteil, drei bis vier Minuten vor den Einsatzwagen am Unfall- oder Brandort zu sein. „Außerdem müssen wir nicht zwei Kilometer im Rückstau stehen“, sagt Scharringhausen.

Neuanschaffungen stehen auf dem Plan

Das neue Führungsduo kümmert sich natürlich nicht nur um Blaulicht in den eigenen Autos, sondern um den gesamten Fuhrpark der Weyher Feuerwehren. Und immer wieder stehen nach vielen Jahren, ja Jahrzehnten, Neuanschaffungen auf dem Plan. Bestellt ist schon ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für Leeste, zudem geht es laut Scharringhausen an Ausschreibungsvorbereitungen für einen Einsatzleitwagen (ELW) für Kirchweyhe. Bis 2018 muss darüber hinaus ein neues Fahrzeugkonzept stehen, an dem das Gemeindekommando mit den Ortsteilchefs sowie Politik und Verwaltung arbeitet.

Damit die neuen größeren Wagen überhaupt in die Feuerwehrgerätehäuser passen, müssen auch die Gebäude modernisiert werden, etwa das in Sudweyhe von 1990, bevor ein neues für das Jahrzehnte alte Löschgruppenfahrzeug angeschafft wird. „Es ist uns klar, dass nicht an allen sechs Standorten neue Feuerwehrhäuser gebaut werden. Wir sind auch Familienväter und wissen, dass die Gemeinde Geld für Schulen und Kitas ausgeben muss“, gibt sich Wittrock offen für Kompromisslösungen.

Verlust von Mitgliedern könne sich Feuerwehr nicht erlauben

Doch keine Kompromisse machen Gemeindebrandmeister und Stellvertreter beim zumindest andiskutierten Thema „Zusammenlegung von Standorten“. Zum einen sei bei einer Bündelung der Gerätehäuser die schnelle Erreichbarkeit der Helfer nicht mehr in bewährter Form gewährleistet, zum andern würden sich betroffene Feuerwehrleute zwei Mal überlegen, ob sie noch Dienst tun würden, wenn es in ihrem Ortsteil keinen Standort mehr gebe. Und den Verlust von Mitgliedern könne sich die Feuerwehr nicht erlauben, unterstreicht Folkard Wittrock. Viele Aktive arbeiteten nach wie vor in Bremen, seien nicht immer für Einsätze vor Ort.

Um Nachwuchs aus eigenem Haus brauchen sich die beiden Familienväter übrigens keine Sorgen zu machen: Bernd Scharringhausens jüngere Tochter steht vor dem Sprung in die Jugendfeuerwehr. In der ist Folkard Wittrocks zweitältester Sohn schon aktiv.