„Es gibt keinen Lieferverkehr in den Nachtstunden“

Bauausschuss thematisiert B-Plan: Leester Straße und Ladestraße bekommen Linksabbiegespuren

+ Das Kopfsteinpflaster wird gegen eine Asphaltdecke getauscht. Autos sollen darauf leiser rollen. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Seine großen Neubaupläne will Ulf Kücken, langjähriger Eigentümer und Betreiber des Copyshops in Leeste, nicht mehr verwirklichen. Er habe Läden in Brinkum und Kirchweyhe eröffnet, die seine volle Aufmerksamkeit bedürfen. Außerdem haben sich die Pläne für Leeste geändert, künftig will er mieten. Der Unternehmer hat am Dienstag gemeinsam mit einer Planerin, die das neue Einkaufszentrums gestaltet, die Sitzung des Bauausschusses verfolgt. Kücken wirkte zufrieden. Es läuft gut für ihn. Einstimmig empfahlen die Vertreter von SPD, CDU, FDP und der Grünen dem Rat, den B-Plan „Ladestraße“ auszulegen.