Gewünscht: Ein zentraler Quartiersplatz

Leeste - Von Sigi Schritt. Der Rat soll den bestehenden Bebauungsplan „Weyhe Mitte I“ derart ändern, dass auf dem Areal zwischen dem Rathaus und der Geschwister-Scholl-Straße 66 Wohneinheiten entstehen können.

Mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und der FDP hat der Bauausschuss in seiner Sitzung dem Rat empfohlen, das Baurecht aufgrund eines neuen Erschließungskonzeptes anzupassen und einen Aufstellungsbeschluss herbeizuführen, der das grobe Konzept billigt.

Dieses Konzept sieht vor, ein Angebot für unterschiedliche Wohnformen zu schaffen, erklärt Steffen Nadrowski, zuständiger Fachbereichsleiter der Gemeinde.

Vor etwa drei Jahrzehnten war der ursprüngliche Plan aufgestellt worden, referiert Nadrowski. „Jetzt gibt es eine neue Wirklichkeit“, sagt der Baudirektor. Das damalige Konzept sei nicht umgesetzt worden - das hatte unter anderem vorgesehen, die Geschwister-Scholl-Straße weiter auszubauen. Außerdem sah der damalige Plan eine große Grünfläche vor, die es so nicht mehr geben werde.

Das Ärztezentrum am Rathaus hat sich vergrößert und ragt in die Flächen hinein, um die es geht. Die Gemeinde will bezahlbaren Wohnraum ebenso schaffen wie verschiedene Wohnformen. So sollen sieben Einfamilien- und zehn Doppelhäuser gebaut werden.

Weiterhin entstehen 21 Wohneinheiten in Mehrfamilien- und fünf in Kettenhäusern. Was darunter zu verstehen ist, erklärte Birgit Schramm von der Firma „Creativ planen und bauen“, die laut Nadrowski „Erfinderin dieses Gebäudetyps“ ist. Es handelt sich laut Schramm um „aneinandergesetzte Häuser“, die großzügiger gestaltet sind als reine Reihenhäuser. Garagen gibt es ebenfalls.

Die geplante Straße soll jetzt laut Steffen Nadrowski weiter nördlicher verlaufen als auf den ursprünglichen Plänen. Die Grünfläche ist nicht mehr vorhanden, dafür sind Bauareale vorgesehen. „Das alte Erschließungskonzept funktionierte nicht mehr“, erklärte er. Außerdem sei der soziale Wohnungsbau fest im neuen Plan verankert.

Ein Anwohner der Geschwister-Scholl-Straße begrüßte die Planungen. Er wünscht sich ein „lebenswertes Quartier“, weil in Rathausnähe bereits Kinder in dritter Generation leben. Neben der Anbindung an den Rathausplatz sollte die Verwaltung auch überlegen, ob nicht eine Verbindung zum Weg Schlade erstellt wird. Jürgen Borchers von der SPD hofft auf eine zügige Umsetzung.

Annika Bruck von den Grünen monierte, dass eine „sehr große Fläche“ überplant wird, „gefühlt ein Drittel“ des Areals, das zuvor eine Grünfläche war. Die Grünen wollen das Konzept aber mittragen.

Die Christdemokraten möchten überprüft wissen, ob Interessenten auch bauträgerfreie Grundstücke erwerben können. Das betonte Ingrid Söfty (CDU) vor der Abstimmung. Nachverdichtung sei eine wichtige Sache. Außerdem wollte die Politikerin wissen, ober der Spielplatz eine Nummer größer ausfallen könnte. Der sehe zu klein aus. Das findet auch Antje Sengstake von der FDP, auch sie stimmte mit Söfty überein, den Platz für den Raum für öffentliche Spielgeräte zu überplanen.

Die Chance, einen Quartiersplatz hineinzuplanen, solle die Verwaltung nicht verspielen. Es gehe auch darum, im Gebiet einen Erholungsraum zu schaffen, sagte die Liberale.