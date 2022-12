Nordkreis-Kommunen: Was leuchtet wo?

Von: Sigi Schritt

Suchbild 1: Sechs leuchtende Sterne unterschiedlicher Größen sind zu sehen. In welcher Kommune hängt diese Kombination? © Sigi Schritt

Landkreis – Wer in Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum und Twistringen unterwegs ist, entdeckt an zahlreichen Straßen hier und da hell leuchtenden Adventsschmuck. Teilweise hängt dieser über den befahrbaren Wegen und erfreut ebenfalls die Menschen, die sich darauf einlassen.

Zu diesem Thema haben wir für unsere Leser ein Gewinnspiel überlegt. Wir wollen wissen, in welchen Nordkreis-Kommunen sich die Sterne, Sternenschweife und Lichter befinden.

Die Marketing-Abteilung der Mediengruppe Kreiszeitung (MK) hat dazu Preise gestiftet: Der erste Preis ist ein Gutschein in Höhe von 50 Euro. Den wollen wir für ein Unternehmen ausstellen lassen, das in den fünf Nordkreis-Kommunen angesiedelt ist, um die es in unserem Gewinnspiel geht.

Die Gewinnerin oder der Gewinner sollte uns bei der Benachrichtigung mitteilen, für welche Firma die MK-Marketing-Abteilung den Gutschein besorgen soll.

Suchbild 2.: Erkennen Sie, wo sich diese Kombination aus Sternen und leuchtenden Girlanden befindet? © Sigi Schritt

Im Syker Stadtbüro der MK-Gruppe (Hauptstraße) können der zweite und dritte Preis eingelöst werden. Es handelt sich um Gutscheine in Höhe von 30 und 20 Euro.

Welche Aufgabe haben wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser: Weisen Sie den Bildern den richtigen Ort zu.

In jeder Bildunterschrift befindet sich eine Zahl. Schreiben Sie diese auf eine Postkarte. Dahinter sollte die richtige Kommune stehen. Nur Lösungen mit der korrekten Reihenfolge der fünf Kommunen nehmen an unserer Verlosung teil.

Es ist ebenso möglich, eine E-Mail an die Marketing-Abteilung der Mediengruppe Kreiszeitung zu schicken. Die E-Mail-Adresse lautet: marketing@kreiszeitung.de. Bitte verwenden Sie das Stichwort „Gewinnspiel: Weihnachtsbeleuchtung“. Wir bitten Sie, dieses Stichwort ebenfalls für die Postkarte zu verwenden.

Suchbild 3: In welcher Kommune gibt es diesen Stern samt Schweif? Tipp: Dieser Stern zeigt nicht zur Straße. © Sigi Schritt

Bitte adressieren Sie Ihre Postkarte samt Absenderadresse und einer Telefonnummer an: Mediengruppe Kreiszeitung, Marketing-Abteilung, Am Ristedter Weg 17, 28857 Syke.

Die E-Mails und Karten müssen bis Donnerstag, 15. Dezember, in der Marketing-Abteilung vorliegen. Ein Hinweis noch: Anrufe und E-Mails an andere Adressen der Mediengruppe werden nicht berücksichtigt.

Und wie immer gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Suchbild 4: Zwei Sterne über einer Straße: In welcher Innenstadt befindet sich diese Kombination? © Sigi Schritt

Suchbild 5: Der adventliche LED-Schmuck auf diesen vier Bildern stammt aus verschiedenen Ortsteilen der gesuchten Kommune. Um welche handelt es sich? © Sigi Schritt