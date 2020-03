Wegen Corona: Gewerbering sagt Frühjahrsmarkt in Kirchweyhe ab

Kirchweyhe - Das Coronavirus wirkt sich jetzt auch auf das öffentliche Leben in Kirchweyhe aus. Der Weyher Gewerbering hat gestern „schweren Herzens“ den Frühjahrsmarkt abgesagt. Und auch die beliebte Reihe „Musik im Autohaus“ am 19. März wird nicht über die Bühne gehen (siehe Infokasten). Jörn Henke als 2. Vorsitzender des Gewerberings zeigte sich angesichts der aktuellen Entwicklung tief frustriert: „Das ist echt bitter, aber wir mussten jetzt einfach eine Entscheidung treffen.“

Ausschlaggebend für die Absage sei letztendlich die noch ausstehende Genehmigung der Gemeinde gewesen, so Henke. Angesichts der aktuellen Dynamik, mit der sich das Coronavirus auch in Deutschland verbreite, habe die Gemeinde zunächst die weitere Entwicklung abwarten wollen. Aus Sicht der Gemeinde sei das vielleicht sogar nachvollziehbar, so Henke. Aber so ein Frühjahrsmarkt brauche eben auch einen gewissen Vorlauf.

Die Gemeinde Weyhe habe dem Weyher Gewerbering die Durchführung des Frühjahrsmarktes in Kirchweyhe keineswegs untersagt, betonte Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm auf Anfrage der Redaktion. Der Frühjahrsmarkt sei „als Dauerveranstaltung festgesetzt“ also grundsätzlich genehmigt. Das habe auch weiterhin Bestand: Es werde seitens der Gemeinde aktuell auch keine Notwendigkeit gesehen, diese Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken zu verbieten. Gleichwohl seien die Organisatoren durch den Fachbereich Ordnung und Soziales darauf hingewiesen worden, dass von höherer Stelle, also vom Land Niedersachsen, noch verfügt werden könnte, dass Märkte wie dieser vorübergehend nicht stattfinden dürfen. Kelm: „Es handelte sich dabei folglich eher um eine Einschätzung – verbunden mit der Empfehlung, eine etwaige Entscheidung noch abzuwarten.“ So könne vermieden werden, dass ein kostenpflichtiger Bescheid über die von der Gemeinde vorzunehmenden Straßensperrungen eventuell auf Anordnung zurückgenommen werden müsse. Die Veranstalter hätten daraufhin selbst beschlossen, den Frühjahrsmarkt mit Blick auf das Coronavirus frühzeitig abzusagen.

Corona-Entscheidung in Weyhe: Schaustellern und Händlern abgesagt

„Wir haben mehr als 120 Schausteller und fliegende Händler eingeladen. Die brauchen natürlich eine gewisse Planungssicherheit, schließlich müssen sie auch Waren einkaufen“, erklärt Marktmeister Marcus Grosser. Einfach auf Zeit zu spielen und den Frühlingsmarkt dann im Falle eines Falles kurzfristig abzublasen, sei daher keine Alternative. Er selbst liege derzeit zwar wegen eines grippalen Infektes flach, aber klar sei, dass die Absagen an Schausteller und Händler jetzt möglichst zügig erledigt werden müssten.

Schon seit Jahrzehnten gehört der Frühjahrsmarkt am ersten Sonntag nach Frühlingsanfang entlang der Bahnhofstraße und auf dem Marktplatz fest in den Terminkalender des Weyher Gewerberings. Für viele Besucher bedeutet der Markt den Start in die Open-Air-Saison.

Ob der Kirchweyher Frühjahrsmarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist derzeit noch offen. Henke: „Im Augenblick ist der halbe Vorstand krank oder im Urlaub. Wenn wir wieder komplett sind, werden wir uns zusammensetzen und über einen Alternativ-Termin nachdenken.“