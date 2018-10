Gewerbering bestätigt positives Deutschlandbild

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Der Weyher Gewerbering hat gestern im Hotel „Kirchweyher Hof“ sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Insgesamt nahmen rund 70 Gäste aus Wirtschaft und Verwaltung, von benachbarten Werbegemeinschaften und natürlich viele aktuelle und auch einige ehemalige Mitglieder an der Geburtstagsfeier teil.

In seiner Begrüßungsansprache zeigte sich der Vorsitzende Frank Rother durchaus selbstbewusst: Aktuelle Berechnungen hätten ergeben, dass Deutschland das zurzeit innovativste Land der Welt sei. „Der Weyher Gewerbering würde das Ergebnis bestätigen“, erklärte er. In den vergangenen 40 Jahren hätte die Gemeinschaft der Weyher Gewerbetreibenden Höhen und Tiefen erlebt, doch „unterm Strich kann sich der Standort Weyhe sehen lassen“, so Rother. Dabei gehe es nicht allein um den Wirtschaftsstandort, auch im sozialen Bereich seien in der Wesergemeinde „hervorragende Ergebnisse“ erzielt worden. Damit erinnerte der Vorsitzende an die Spendenaktion für unverschuldete in Not geratene Mitbürger, bei der seit Beginn der Aktion mehr als 40 000 Euro gesammelt wurden. Auch am Sonntag stand eine Spendenbox neben der großen Stelltafel, auf der zahlreiche Fotos an weitere Aktionen aus den 40 Jahren der Gemeinschaft erinnerten. Sie zeigte WG-Fußballteams ebenso wie Fotos von geselligen Veranstaltungen, von Messen und Ausstellungen mit Gästen aus Madona und der legendären mehr als 50 Meter langen Wurst, die vor 20 Jahren das Highlight der damaligen Jubiläumsfeier darstellte.

Frank Rother bedankte sich bei allen, die zum Erfolg der Werbegemeinschaft beigetragen hatten oder noch beitragen. Stellvertretend für mehrere Mitglieder, die der Gemeinschaft von Beginn an, also seit 40 Jahren, angehören, hob er Hans-Hermann Wittrock hervor, der auch einige Jahre den Vorsitz hatte. Auch der ehemalige Vorsitzende Hubert Trimpe hatte es sich nicht nehmen lassen, an dieser Feier teilzunehmen. Die bisherigen 40 Jahre seien erst der Anfang gewesen, so Rother, der der Werbegemeinschaft noch „eine erfolgreiche Zukunft“ wünschte.

Wirtschaftsförderer Matthias Lindhorst griff diesen Hinweis auf, indem er betonte, dass im Alter von rund 40 Jahren „die intensivste Zeit im Leben eines Menschen“ beginne. Das treffe auch auf die WG zu, der er eine prägende und sichtbar nachhaltige Wirkung auf Weyhe bestätigte. Das Engagement der Mitglieder habe die Attraktivität der Gemeinde gestärkt. „WG und Gemeinde ziehen an einem Strang“, so Lindhorst. Aktionen wie der „Runde Tisch“ seien Beispiele dafür, dass der Austausch zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung funktioniert. Auch für die Zukunft wünschte sich Lindhorst den „kurzen Dienstweg“ zwischen beiden Institutionen.