Theater Pur spielt Sebastian Fitzeks „Seelenbrecher“ in Kirchweyhe

In der Gewalt eines Psychopathen

+ © Heinfried Husmann Blutige Szenen auf der Bühne der KGS in Kirchweyhe. © Heinfried Husmann

2008 erschien der Thriller „Seelenbrecher“, den der spätere „Thriller-König“ Sebastian Fitzek geschrieben hatte. Es war der vierte Krimi des 1971 in Berlin geborenen Autors. 2013 wurde die Theaterversion in Berlin uraufgeführt, und am 9. November hebt sich in der KGS Kirchweyhe zum ersten Mal der Vorhang für eine Aufführung des Theaters Pur. Dieses 2002 gegründete Weyher Amateurtheater brachte 2005 mit „Tod im Rampenlicht“ den ersten abendfüllenden Krimi auf die Bühne. Weitere Stücke wie „Arsen und Spitzenhäubchen“ oder „Aurelia“ folgten und sorgten für ausverkaufte Vorstellungen und hervorragende Kritiken.