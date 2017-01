Im Gewächshaus tragen die Zitronenbäume sogar Früchte

Torsten Hillmann hat auch im Winter alle Hände voll zu tun

Im Gewächshaus der Baumschule Lehmann sorgt Torsten Hillmann dafür, dass exotische Gewächse den Winter unbeschadet überstehen.

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Draußen hagelt es – im Gewächshaus der Baumschule Lehmann ist es zwar nicht gemütlich warm, doch bleibt es dort während der Kälteperiode zumindest frostfrei. Und das genügt den zahlreichen Oliven- und Bananenbäumen, Yuccapalmen, Agaven und Oleanderbüschen, die hier überwintern.

Kunden haben die vielen mediterranen und exotischen Pflanzen über die Wintermonate abgegeben, weil sie keinen Frost vertragen. Torsten Hillmann sieht auf seinem Rundgang, dass die Bougainvillea blüht, und die Zitronenbäumchen tragen Früchte. „Wenn die Kunden uns das gestatten, ernten wir die Zitronen sogar“, sagt der Gärtner. Früher hatte das Unternehmen zu dieser Jahreszeit in den Gewächshäusern Stiefmütterchen und Primeln für die Frühjahrsbepflanzung herangezogen. Aber wegen der Angebote in den Handelsketten sei dieses Geschäft stark zurückgegangen, erklärt Hillmann.

So lange es nicht friert, gibt es auch im Winter genügend Arbeit für die sieben Mitarbeiter der Baumschule Lehmann. Sie schützen beispielsweise die immergrünen Pflanzen vor Frost, könnten aber schon Alleebäume wie Robinien und Ahorn umsetzen: die kleineren Bäume in größere Töpfe, die größeren Bäume ins Freiland.

Auch im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus muss das Team Kundenaufträge abarbeiten. Gespannt ist Torsten Hillmann auf die Ergebnisse des versuchsweise von ihm geplanten ökologischen Gemüseanbaus: Zur Vorbereitung hat er den Boden im Gewächshaus bereits aufgearbeitet und ihn mit Kompost versetzt. Nun will er noch Leguminosen als Stickstoffsammler aussäen, bevor im Frühjahr der eigentliche Gemüseanbau beginnt. „Wichtig ist, dass der Boden wieder belebt wird“, erklärt der Gärtner, der vor 30 Jahren in der Baumschule Lehmann den Beruf erlernt hatte. Im Frühjahr will er den Boden mit einer Folie ausgelegen, unter der sich die Mikroorganismen entwickeln sollen. „Um die Jungpflanzen oder das Saatgut einzusetzen, wird die Folie aufgeschlitzt“, sagt er. Aber sie verhindert trotzdem, dass zu viele Wildkräuter auflaufen, so dass auf das Hacken weitgehend und auf den Einsatz von Pestiziden völlig verzichtet werden kann.

Erst wenn das Gemüse geerntet ist, wird es sich zeigen, ob sich die Winterarbeit gelohnt hat und ob sich das Frischgemüse im Hofladen verkaufen lässt.