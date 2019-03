Geschichten und Gedichte reihen sich aneinander

Melchiorshausen - Von Heiner Büntemeyer. Der offene Raum für Text und Gedicht in der „Wirkstatt“ von Inge Knüppel am Fuhrenkamp wird sowohl unter Autorinnen und Autoren als auch bei Gästen immer beliebter. Die „Puschen“, die sich jeder Gast vor dem Betreten des Ateliers überstreifen muss, haben kürzlich nicht mehr für die vielen Besucher, die gekommen waren, ausgereicht. Rund 30 Gäste wollten den fünf „Tinten-Tanten“ Monika Mohrmann-Wulf, Uta Amelung, Evelyn Beyer-Peters und Hausherrin Inge Agnes Knüppel sowie den Gastlesern Susanne Müller-Baku und Manfred Sandner zuhören.

Es wurde ein abwechslungsreiches Programm mit Gedichten und Geschichten geboten. Zum ersten Mal war Susanne Müller-Baku in der Wirkstatt. Sie hatte drei Kurzgeschichten mitgebracht, die sie als „Seelenbilder“ bezeichnet hatte: Elfen schweben durch ihre Geschichten, schaukeln auf Sonnen-Sternen-Fäden, spielen in lichtheller Kathedrale auf einer Amethyst-Orgel oder werden vom Sirius zum „Erdstern“ geschickt, wobei sie vom hellen, blauen Licht der Eltern begleitet werden, sodass ihre Angst verfliegt. – „Lillyfee“ und „Hello Kitty“ auf Radiergummis und Griffelmappen von Grundschulmädchen lassen grüßen. Da blieb Inge Knüppel mit ihrem „Vorwärtswaschbecken“ doch lieber geerdet. Amüsant, und anschaulich beschrieb sie eine selbst erlebte absurde Situation in einem Friseursalon, wobei ihre Formulierungen keinen Zweifel daran ließen, dass sie die Situation nur kopfschüttelnd ertragen konnte. Was allerdings bei der Prozedur, der sie sich dort unterzog, nicht möglich war.

Sehr humorvoll beschrieb auch Uta Amelung in ihrem Gedicht „Pech gehabt“, wie ein schwarzer Kater entgegen ihrem Wunsch ihren Weg kreuzt und damit verhindert, dass sie zum Frühstück frische Brötchen genießen kann.

Eine Geschichte wie „Das Bild“ kann vermutlich nur jemand schreiben, der wie Monika Mohrmann-Wulf selbst malt. Sie erstellt das Porträt eines Mannes und übertüncht es, denn „der auf der Leinwand ist nicht der, dem sie begegnet ist“. Aber aus den übermalten Farbschichten tritt er immer wieder hervor. Er gibt nicht auf. „Manchmal müssen Maler und Modell in das Bild hineinwachsen.

Die 90 Jahre alte Sigrid Mühl hatte eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert aufgeschrieben, die ihr eine Großtante erzählt hatte und mit dem unerwarteten Schluss für Gelächter sorgte. Ihr Gedicht „Meine Zeit“ ist eine Metapher auf ihr langes Leben. Wie sie als Kind der Zeit hinterherrennt, als junge Frau lernt, mit der Zeit Schritt zu halten und als alte Dame der Zeit längst voraus ist.

Evelyn Beyer-Peters las die anrührende Geschichte „Ein Hauch von Südwind“. Sie handelt von dem Zuchtbullen „Olaf“, der sein Leben in einem Stall verbringt und von Zeit zu Zeit zur Samenspende an ein Gestell gebunden wird. Mit ganz viel Achtung vor der Würde eines Tieres gelingt es der Autorin anzudeuten, was in diesem Tier vorging, als sich vor ihm die Stalltür versehentlich öffnete, der Strick nicht mehr an seinem Nasenring zerrte und „Olaf“ nach der Flucht zum ersten Mal in seinem Leben einer Kuh in die ruhigen Augen schaute.

Als einziger Mann in der Runde las Manfred Sandner zwei Kapitel aus seinem Buch „Sprünge ins Ungewisse“. Darin schildert er ein Gespräch mit zwei Volkspolizisten, das ihn zur Republikflucht veranlasste. Im zweiten Kapitel beschreibt er in einem Szenario die Hilflosigkeit und die unfassbare Angst während eines Erdbebens in Chile, wo er nach der Flucht einige Jahre gelebt und gearbeitet hat.