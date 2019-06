Geschichten und Aktionen rund um Bücher

Kirchweyhe - Von Bernd Ostrowski. Auf welches Tier trifft Rotkäppchen auf seinem Weg zur Großmutter? Die richtige Antwort lautet: auf einen Wolf. Und offenbar wussten viele Kinder die richtige Antwort, die am ersten Tag der Gemeindebibliothek in Kirchweyhe teilgenommen haben.

Im Vordergrund stand ein Märchenquiz. Die Leiterin der Bibliothek, Joanna Zamejc, hatte eine Vielzahl von Karten im Gepäck, auf denen die kleinen Besucher die Hauptpersonen der jeweiligen Geschichten, etwa der Gebrüder Grimm, erraten mussten. Dass Aschenputtel auf dem Königsball einen goldenen Schuh verlor, konnten die kleinen Besucher natürlich auch beantworten. Das sprechende Pferd in dem Märchen „Die Gänsemagd“ heißt natürlich Fallada, was die Mädchen und Jungen auch wussten. Und dass das Haus der Hexe im Märchen Hänsel und Gretel aus Lebkuchen gebaut war, das war für die Kinder auch kein Problem.

Als Preise für die richtigen Antworten hatte Joanna Zamejc kleine Plüschtiere mit Anstecknadeln mitgebracht.

Den Tag bereicherte ein Bilderbuchkino: Bianca Schmidt von der Gemeindebibliothek las aus dem Buch „Eselin Evelyn – das beste Erdmännchen der Welt“ vor und erläuterte die Bilder. Ein Puppentheater und dem Namen Kollin Kläff zeigte den Ausschnitt aus dem Stück „Kollin auf dem Bauernhof“. Außerdem wurde ein Geburtstagsfest gefeiert: Die kleine Raupe Nimmersatt begeht ihren 60. Geburtstag.

Zum Toben gab es reichlich Gelegenheit, denn die Veranstalter hatten auf dem Außengelände eine Hüpfburg aufgebaut.

Erinnerungen an diesen Tag gab es auch: An einer Foto-Box konnten die Besucher bunte Kostüme anziehen und für ein Foto posieren. Wer mochte, bekam Gelegenheit, sein Gesicht schminken zu lassen: Stefani Thiel war an diesem Tag die Meisterin der Farben und kreativen Figuren, die sie den Kindern auf die Backen und Stirn zauberte. Wer mochte, durfte sich an einem Tisch kleine Lesezeichen basteln – als bleibende Erinnerung für den Tag. Ziel war es, das Medium Buch den Kindern schmackhaft zu machen.

Bücher hat die Gemeindeeinrichtung genug – beliebte Werke sind sogar mehrfach im Angebot, weil sie sowohl zum Bestand der Bibliothek Leeste als auch zum Bestand der Kirchweyher Bücherei gehören.