Geschichte in Aquarell und Stein ‒ Der Tag des Denkmals in Weyhe

Vor dem Verfall gerettet: Die Sudweyher Wassermühle im Jahr 1979, also vor ihrer Instandsetzung.

Am Tag des offenen Denkmals werden in Weyhe eine Führung durch die Sudweyher Wassermühle und Radtour rund um den Architekten Heinrich Esdohr angeboten.

Weyhe – Die Geschichte historischer Bauwerke hautnah erleben. Dazu wird alljährlich beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals eingeladen, der dieses Mal auf Sonntag, 10. September, fällt. Auf zwei solche Gelegenheiten in Weyhe hat die Gemeinde nun hingewiesen. Einerseits bietet die Gästeführung an, sich bei einer Fahrradtour auf die Spuren des umtriebigen Architekten Heinrich Esdohr zu begeben. Und andererseits wird es in der Sudweyher Wassermühle eine zweifache Führung geben.

Finissage der Ausstellung „Weyhe in Aquarell“ mit Künstlerin Ingeborg Kellermeier

Zunächst zur Veranstaltung in der Wassermühle: Dort ist am 10. September zugleich die Finissage der Ausstellung „Weyhe in Aquarell“. Ingeborg Kellermeier, Künstlerin aus Leeste, zeigt dort also ein vorerst letztes Mal ihre zwischen 1985 und 2000 in verschiedenen Ortsteilen entstandenen Aquarelle – teils mit Motiven, die es so gar nicht mehr gibt. Kellermeier wird ab 15 Uhr selbst durch die Ausstellung führen. Die Eröffnung hat sie als „wunderbares Erlebnis in diesem wunderschönen Gebäude“ in Erinnerung und freut sich nun auf den Abschluss.

Die Mühle selbst, und wie aus ihr ein Ausstellungsort geworden ist, wird anschließend in den Mittelpunkt gerückt – wenn Wilfried Meyer das Gebäude vorstellt. Der ehrenamtliche Gemeindearchivar will sich laut Ankündigung auch dem Mühlenensemble samt Umgebung widmen, der Geschichte des historischen Mahlwerks an der Hache, deren Bedeutung zu damaliger Zeit und der Entwicklung des Bereiches insgesamt über die Jahre.

Führen durch die Wassermühle: Aquarell-Malerin Ingeborg Kellermeier und Archivar Wilfried Meyer.

Eine Entwicklung, an der Meyer nicht unbeteiligt war: 1981 hatte er auf seiner Schreibmaschine einen Antrag auf Rettung der Wassermühle bei der Gemeinde gestellt – mit Erfolg. Weyhe kaufte das immer weiter verfallende Gebäude auf. „Das war das erste Mal, dass die Gemeinde in Kultur investiert hat“, blickt der 81-Jährige zurück. Und er erinnert sich an die Gründung der Arbeitsgruppe, zu der er vielleicht zehn Freiwillige erwartet hatte: „Dann kamen aber 60 Leute.“ Schließlich sei aus der Mühle das geworden, was sie heute ist.

Am 10. September hat die Wassermühle Sudweyhe von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist wie immer kostenlos. Das gilt auch für die Führungen mit Ingeborg Kellermeier und Wilfried Meyer.

Gästeführerin Karin Busch: Heinrich Esdohr ist bislang nur „sehr unbefriedigend“ erforscht

Am selben Tag um 14 Uhr startet eine Radtour, bei der Gästeführerin Karin Busch Gebäude vorstellt, die der Leester Architekt Heinrich Esdohr entworfen hat. Die Ankündigung nennt ihn den vielleicht bedeutendsten Visionär der hiesigen Baukultur. Oder wie Karin Busch es im Vorgespräch ausdrückt: Jemand, der wirklich Baudenkmäler geschaffen hat.

Dabei habe sie sich lange mit einer solchen Tour schwer getan, denn die Forschungslage zu Esdohr sei sehr unbefriedigend – was sich allein an widersprüchlichen Angaben zu seinen Lebensdaten zeigt. Das Gute sei aber, dass er Nachfahren habe, die in der Gemeinde lebten, so Busch.

Beeindruckt zeigt sich die Gästeführerin von „seiner ungeheuren Schaffenskraft“. Denn aktiv sei er nur vom Ende des Ersten Weltkriegs bis 1933 gewesen. In diesen Jahren habe Esdohr mehr als 200 Gebäude auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde und ihrer Umgebung entworfen. „Dieser Mann muss gearbeitet haben wie ein Pferd“, sagt Busch über dieses Pensum. Das zudem ganz unterschiedliche Gebäude umfasse, von kleinen Siedlungshäusern bis hin zu Villen.

„Gearbeitet wie ein Pferd": Gästeführerin Karin Busch vor einer von 200 Bauten nach Plänen von Heinrich Esdohr.

Treffpunkt für die Tour ist um 14 Uhr ein prominentes Gebäude im Kirchweyher Ortsbild: das Jugendhaus Trafo an der Kirchweyher Straße 51. Enden wird die Radtour bei einem Esdohr’schen Villenbau im Westermoor. Sie wird am ehemaligen Kaufhaus in Leeste vorbeiführen, aber auch an Kriegerdenkmälern, die auf Entwürfe von Heinrich Esdohr zurückgehen.

„Das Herausragende an diesem Mann ist nicht nur, dass er einen völlig eigenen Stil entwickelte in Anlehnung an den Heimatstil aus England, beeinflusst von Ideen des Werkbundes und in einer radikalen Abkehr von den überbordenden Bauten der Jahrhundertwende“, wird Karin Busch in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Er habe sich auch in einem Schaffensrausch befinden müssen. Weiter kündigt Karin Busch an: „Der Clou an der Tour ist, dass die Gebäude nicht nur von außen betrachtet und erläutert werden, sondern zwei Gebäude auch von innen zu besichtigen sind.“