Sommertheater in Weyhe: Traumschiff legt vom Marktplatz ab

Von: Sigi Schritt

Teilen

Kay Kruppa , Heinz-Hermann und Kevin Kuhlmann stellen das Open-Air-Stück vor, das auf dem Marktplatz in Weyhe aufgeführt wird. © Sigi Schritt

Beim Open-Air-Sommerevent im kommenden Jahr präsentiert das Weyher Theater das Stück „Heiner, Sascha und die andern“.

Weyhe – „Aladin, Aladin, Aladin“, rufen Syker Kinder lautstark. Die Grundschüler, die mit dem Zug zum Weyher Theater gefahren sind, sind voller Vorfreude. Sie möchten das Weihnachtsmärchen anschauen und können es kaum erwarten, bis sich der Vorhang hebt.

Diesen süßen Gesang der Mädchen und Jungen, der in das Innere des Theatergebäudes dringt, hören die Macher sehr gerne. „Wir sind sehr glücklich“, sagt Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann. „Alle 15 000 Karten sind verkauft. Wir merken, dass es nach der Corona-Krise mit dem Theater wieder aufwärtsgeht.“

Da die Menschen wieder ins Theater strömen, wollen Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann und Intendant Kay Kruppa „volle Pulle“ fahren. Dazu gehört ein neues Sommerevent, das die Theatermacher gestern vorgestellt haben.

„Heiner, Sascha und die andern“ heißt das Stück, das im kommenden Jahr am Freitag, 4. August, Premiere auf dem Marktplatz feiern soll. An jenem und an drei weiteren Wochenenden will ein sechsköpfiges Ensemble das Publikum mit auf das Traumschiff Toscabella nehmen. „Das wird eine Riesenparty“, verspricht Intendant Kruppa.

Es geht um eine Kreuzfahrt von Bremerhaven nach Lissabon. Und um sechs ganz unterschiedliche Menschen, die dabei aufeinandertreffen. Zunächst ist der Chef-Steward Sascha Hahn mit an Bord, der stets mit seinem berühmten Film-Berufskollegen vom ZDF-Traumschiff verwechselt wird.

In dem von Isabell Christin Behrendt inszenierten Stück ist ebenso Jule mit von der Partie, die bereits 100 Mal auf dem Kreuzfahrtschiff mitfährt, weil sie in den Steward verliebt ist.

Und dann ist noch Heiner Bartels (Kay Kruppa) an Deck. Er ist um die 50 Jahre alt. Der Steuerberater freut sich, dass seine Frau erkrankt ist und nicht mitreisen kann. Heiner denkt, dass er nach Herzenslust flirten kann. Er irrt. Für ihn problematisch wir es, als seine Frau doch unverhofft zusteigt. Zudem betritt ein junges, frisch vermähltes Ehepaar das Kreuzfahrtschiff. Die Beiden sind zwar sehr verliebt, schleppen aber doch so manches Problem mit sich herum. Bis zum Ende der Reise, an dem ein gutes Ende steht, werden sich alle Sorgen und Nöte in Rauch auflösen.

Das Publikum wird auf dieser Reise herzlich lachen, sind sich die Ensemblemitglieder sicher. Für dieses Open-Air-Stück aus der Feder von Kay Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus wird zum dritten Mal in der Geschichte des Weyher Theaters in der guten Stube der Wesergemeinde eine Freiluftbühne sowie eine Tribüne fürs Publikum aufgebaut. Man müsse sich das ähnlich vorstellen wie im Sommer 2021, als das Ensemble „Sonne, Sand und Sylt“ aufgeführt hat. Das ist eines dieser Stücke, in denen das Publikum zu Hits klatschen, singen und ausgelassen tanzen kann. Daran will das Theater anknüpfen.

Die Tribüne wird nicht ganz so groß sein, wie vor zwei Jahren. Damals bot sie Raum für mehr als 1 200 Menschen, aber wegen Corona und der Abstandsregeln durften nicht mehr als 500 Besucher eine Vorstellung verfolgen. Diesmal ist die Tribüne für gut 800 Zuschauer ausgelegt.

Dies ist die Bühne für das Stück „Sonne, Sand und Sylt“. Genauso groß wird die neue Bühne für „Heiner, Sascha und die andern“. © Sigi Schritt

Die Reisenden auf dem Schiff veranstalten mit dem Publikum auf der Tribüne erneut eine riesige Sause. Die Sitzreihen sollen optisch das Partyschiff verlängern.

„Für jeden Geschmack ist das passende Lied dabei“, versichert Kay Kruppa. Von Abba bis zur Neuen Deutschen Welle. Und „auch Hans Albers kommt zu Wort“, ergänzt Patrick Kuhlmann.

Das Open-Air-Spektakel ist laut Heinz-Hermann Kuhlmann „mit einem hohen finanziellen Risiko“ verbunden. „Wir gehen raus, und wir glauben fest daran, dass es funktioniert“, sagen die Theatermacher. „Die Leute haben Bock auf Theater“, betont Kevin Kuhlmann. Deshalb blickt Intendant Kay Kruppa mit Optimismus und Zuversicht selbstbewusst in die Zukunft. In Krisenzeiten sei es nötiger denn je zu lachen. Und beim Thema Lachen „sind wir Profis. Das können wir gut“, so Kruppa.

Karten gibt es ab sofort an der Theaterkasse sowie online über das Reservierungssystem des Theaters. Diese Karten eignen sich als Weihnachtsgeschenke, findet der Intendant.