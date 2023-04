Aus dem Leben gerissen: Ihre Tochter starb bei einem Verkehrsunfall

Von: Anke Seidel

Emiliy ist unvergessen. Direkt an der Unfallstelle in Weyhe, der Einmündung Flatterdamm auf die Bundesstraße 6, erinnern ein Holzkreuz, Blumen und Lichter an die 18-Jährige. © Sigi Schritt

Es ist ein Trauma: Claudia Körber aus Linsburg muss den Unfalltod ihrer Tochter Emily verkraften. Sie ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Weyhe/Linsburg. Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war: Den Tod ihrer 18-jährigen Tochter muss Claudia Körber aus Linsburg verkraften. Emily ist bei einem Verkehrsunfall in Weyhe ums Leben gekommen. Dass der Mann, der ihrer Tochter die Vorfahrt genommen hat, bisher nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnte, bringt Emilys Mutter an den Rand ihrer Kräfte. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Jens Diedrich versucht Claudia Körber, sich dieser unerträglichen Situation zu stellen: „Wir wollen, dass dieser Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Wir wollen Gerechtigkeit.“

Rückblende: Es ist der 10. August 2022, der das Leben der Familie Körber für immer verändert. Die 18-jährige Emily hat ihren Freund in Delmenhorst besucht, ist mit ihrem Leichtkraftrad auf dem Heimweg nach Linsburg im Landkreis Nienburg. „Sie hat mir noch ein Foto geschickt, dass sie losfährt“, erinnert sich ihre Mutter.

Es ist 18.58 Uhr, als Emily auf der Bundesstraße 6 im Weyher Ortsteil Melchiorshausen unterwegs ist – und aus der Seitenstraße Flatterdamm plötzlich ein Transporter auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße biegt: Der Fahrer nimmt Emily die Vorfahrt. Die Wucht des Aufpralls ist so stark, dass für die junge Frau jede Hilfe zu spät kommt.

„Ich wusste, dass etwas passiert war...“

Zum gleichen Zeitpunkt wartet ihre Mutter in Linsburg auf Emilys Heimkehr. „Ich hab mich nicht gut gefühlt“, erinnert sie sich heute an ihre Empfindungen an dem damaligen Tag, „Emily hätte um 20 Uhr Zuhause sein müssen. Ich hab draußen auf sie gewartet.“ Als ihre Tochter um 20.20 Uhr noch immer nicht Zuhause ist, quält Claudia Körber ein unerträgliches Gefühl: „Ich wusste, dass etwas passiert war...“

Ihre schlimmsten Befürchtungen werden zur traurigen Gewissheit, als ein Polizeifahrzeug auf das Grundstück biegt. Zwei Beamte teilen ihr mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall verstorben sei und dass Emily keine Schuld treffe. „Ich wollte das gar nicht wahrhaben“, beschreibt Claudia Körber ihren inneren Widerstand gegen das Unabänderliche. Dann sind da Handy-Nachrichten von Emiliys Freund, die sie beantworten muss: „Er hatte mitbekommen, dass sie noch nicht Zuhause war, und ist losgefahren, um sie zu suchen.“ Auch Emilys Freund ist mit seinem Leichtkraftrad auf der B 6 in Melchiorshausen unterwegs, die zu diesem Zeitpunkt voll gesperrt ist. Dass der tödliche Unfall seiner Freundin die Ursache ist, weiß der junge Mann nicht. Er muss an diesem Abend Umwege fahren, um Emilys Familie in Linsburg zu erreichen. „Ich habe drei Kreuze gemacht, als er bei uns angekommen war“, sagt Claudia Körber.

In Linsburg erfährt der junge Mann, was geschehen ist. Alles fühlt sich unwirklich an, die Welt scheint still zu stehen. „Das war ein Schock, ein Trauma“, erinnert sich Emilys Mutter an diese Stunden. Sie ist wie gelähmt, kann das Unbegreifliche nicht fassen. Die Polizei hat ihren Lebensgefährten auf seiner Arbeitsstelle informiert, der sofort zu seiner Familie geeilt ist. Denn auch Emilys Bruder und ihr Großvater müssen das Geschehen verkraften.

Jens Diedrich führt die weiteren Gespräche mit der Polizei – und erfährt, dass sowohl Emily als auch ihr Leichtkraftrad „beschlagnahmt“ sind: keine Chance, sie zu sehen. Claudia Körber ahnt nicht, dass sie ihre Tochter nie wieder sehen wird: Die Untersuchungen dauern neun Tage – zu lange, um sie noch einmal anschauen zu können. „Wir mussten am geschlossenen Sarg Abschied nehmen“, sagt Emilys Mutter mit leiser Stimme. Genau deshalb erscheint das Unabänderliche so unwirklich: „Das ist wie ein Traum“, beschreibt Claudia Körber ihre Gefühle, „ich denke manchmal, gleich kommt sie wieder um die Ecke“. Aus heutiger Sicht hätte sie sich nach dem Unfall gewünscht, „dass jemand sagt: Wenn Sie sich von Ihrer Tochter verabschieden möchten, dann tun Sie es jetzt“.

Die Mutter berichtet von der erdrückenden Hilflosigkeit, mit der sie und ihre Familie irgendwie zurechtkommen mussten. Emilys Unfalltod hat auch ihren Freund und ihren Bruder aus der Bahn geworfen. „Ich hätte sofort Hilfe gebraucht“, sagt die Linsburgerin. Denn dringende Fragen müssen beantwortet werden: Was ist jetzt zu tun? Welche Schritte müssen unternommen werden? Wie und wo erhalten Traumatisierte psychologische Hilfe? „Ich konnte gar nichts. Nicht mal telefonieren“, blickt Claudia Körber zurück. Deshalb wäre sie für eine Art Notfall-Lotsen in dieser Zeit enorm dankbar gewesen.

Sie hat Glück im Unglück: Ein pensionierter Rechtsanwalt kann ihr zumindest in einem wichtigen Bereich helfen: „Er hat für eine anwaltliche Vertretung gesorgt“, ist Claudia Körber dankbar. Eine Rechtsanwältin vertritt jetzt ihre Interessen.

„Sie musste im Oktober eine Schadensliste erarbeiten“, berichtet Claudia Körber. Denn auch wenn ein Menschenleben nicht mit Geld aufzuwiegen ist, müssen auf der rechtlichen Seite doch nüchtern alle Kosten aufgelistet werden, die durch den Unfall verursacht worden sind – von der Kleidung bis zur Rechnung für die Bestattung. Besagte Schadensliste habe die Anwältin dem von der Polizei ermittelten Unfallverursacher zugeschickt, so Claudia Körber. „Aber dieser Brief war nicht zustellbar.“ Sie stellt sich die Frage: Wo ist der Fahrer jetzt?

Der Friedhof - ein wichtiger Ort

Für Claudia Körber ist der Friedhof zu einem wichtigen Ort geworden. Oft besucht sie das Grab ihrer Tochter, fühlt sich ihr nahe. Erst vor wenigen Tagen hat sie es gemeinsam mit zwei engen Freundinnen besucht, die sie erst seit dem schicksalhaften Unfalltag kennt: eine Frau aus Weyhe und ihre Tochter, die an der Unfallstelle ohne zu zögern geholfen haben.

„Das fühlt sich an wie eine Seelenverwandtschaft“, sagt Claudia Körber. „Beide fahren auch Motorrad.“ Die Weyherin sei als Ersthelferin bis zum Ende bei ihrer Tochter geblieben: „Ich bin unendlich dankbar, dass Emily in den letzten Minuten ihres Lebens nicht allein war“, sagt Claudia Körber, „sie hat Emily die Schutzbrille abgenommen und sie beruhigt“. Die Tochter der Weyherin habe derweil alle wichtigen Telefonate geführt.

Die Zivilcourage der beiden hat Emiliys Mutter stark beeindruckt. Deshalb hat sie dem Weyher Bürgermeister Frank Seidel vorgeschlagen, die beiden Frauen für ihre Zivilcourage auszuzeichnen.

Sie selbst habe sich Vorwürfe gemacht, so Claudia Körber, „dass ich Emily diesen Führerschein überhaupt habe machen lassen“. Aber es sei ihr Traum gewesen, so die Mutter, für den sich ihre Tochter mit aller Kraft eingesetzt habe.

Deshalb hat sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen: Emilys Motorrad soll Zuhause in Linsburg restauriert werden und einen Ehrenplatz erhalten – als Symbol für diesen Traum. „Das Motorrad kann ja nichts dafür“, stellt Jens Diedrich fest.

Fünf Fragen an Oberstaatsanwalt Marcus Röske Noch immer ist der tödliche Unfall in Weyhe nicht abschließend juristisch geklärt, bei dem die 18-jährige Emily Körber ihr Leben verlor. Zum Stand der Ermittlungen nimmt auf Anfrage dieser Zeitung Oberstaatsanwalt Marcus Röske als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Verden Stellung.

Trifft es zu, dass der Mann unter Drogen stand und keinen Führerschein hatte? In dem Zusammenhang wird unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs (infolge des Genusses anderer berauschender Mittel, Drogen) und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Trifft es zu, dass an dem Transporter falsche Kennzeichen angebracht waren? Wo ist das Fahrzeug jetzt? An dem Fahrzeug sollen nicht für dieses vergebene Kennzeichen angebracht gewesen sein. Das Fahrzeug ist an den Halter herausgegeben worden.

Ein Brief der Anwältin von Frau Körber an den Fahrer war nicht zustellbar. Das lässt den Schluss zu, dass der Fahrer untergetaucht ist. Trifft das zu? Der Beschuldigte ist für die Strafverfolgungsbehörden erreichbar.

Wie ist der Stand der Ermittlungen? Der Abschluss der Ermittlungen dauert an.

Das Leben eines Menschen ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Aber auch die Kosten – für Rechtsvertretung, Beisetzung etc. – müssen getragen werden. Muss Frau Körber sie allein schultern, wenn der Unfallfahrer nicht zur Verantwortung gezogen werden kann? Insbesondere die Eltern können sich diesem Verfahren im Wege der sogenannten Nebenklage anschließen (§ 395 Abs. 2 Nr. 1 StPO). Im Falle der Verurteilung wegen einer Tat, die den Nebenkläger betrifft, sind die dem Nebenkläger erwachsenen notwendigen Auslagen dem Angeklagten aufzuerlegen (§ 472 Abs. 1 StPO). Dazu gehören auch die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts (§ 464a Abs. 2 StPO).

Zu weiteren Fragen der Kostentragung, insbesondere im Falle der Einstellung des Verfahrens, können keine näheren Angaben gemacht werden. Auf die Unschuldsvermutung weise ich abschließend hin.