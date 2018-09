Genuss als Botschaft

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Ganztagsgrundschule Kirchweyhe hat mit Carmen Schüler eine neue „Genussbotschafterin“ in ihren Reihen: Die pädagogische Mitarbeiterin, die sich um das Nachmittagsprogramm kümmert, hat ihr Handwerk kürzlich in Berlin bei der gemeinnützige Sarah Wiener Stiftung gelernt. Es geht darum, Mädchen und Jungen praktische Tipps zu geben, damit sie zu kreativen Köchen und informierten Konsumenten heranwachsen, ergänzt die Kirchweyher Ganztagskoordinatorin Beatrix Land.

Das Problem: Das Wissen über die Zubereitung, Herkunft und Vielfalt von Lebensmitteln bei Kindern und auch deren Eltern schwindet, berichten sowohl Carmen Schüler als auch Beatrix Land. Beide möchten, dass nachfolgende Generationen die Ess- und Kochkultur nicht verlieren. Aus der Sicht der pädagogischen Mitarbeiter reicht es nicht, dass die Kinder nur in der Schulmensa ausgewogene und frisch zubereitete Mahlzeiten essen, sondern sie müssten selbst aktiv werden und eigene Kocherfahrungen sammeln. Die Kirchweyher Erst- bis Viertklässler, die das Nachmittagsangebot in Anspruch nehmen, beteiligen sich rege daran. „Es gab bereits zwei Arbeitsgemeinschaften, jetzt ist eine neue dazugekommen“, sagt Land. Von den insgesamt 90 Kindern dürfen also 30 dreimal je Woche unter Anleitung Speisen zubereiten. Die Kosten für die Zutaten der Speisen hat die Barmer Ersatzkasse übernommen. Das Unternehmen spendierte 500 Euro, berichtet Land.

In der laufenden Projektwoche dreht sich alles „um die Kartoffel“. Und was stampfen und brutzeln die Schützlinge der Genussbotschafterin in den Töpfen? Na klar, Kartoffeln. Es gibt unterschiedliche Arten, die verschiedene Farben haben können, erklärt ein Mädchen, die schon viel über die Knolle weiß.

Die Botschaft von Carmen Schüler trägt Früchte: Ein junger Teilnehmer erläutert, dass seine Eltern schon dreimal ein Rezept nachgekocht hätten. „Das Essen schmeckte auch sehr lecker“, bestätigt der Junge. Und das Kartoffelrisotto vor ihm wird es sicherlich auch, glaubt er. Denn es rieche schon mal hervorragend.