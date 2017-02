Leeste - Von Sigi Schritt. In der 1989 gegründeten Praxis „Chirurgie Weyhe“ im Rudolf-Virchow-Haus in Leeste hat sich ein Generationswechsel vollzogen.

Der promovierte Mediziner Tobias Brockmöller war Oberarzt im Bremer Rotes Kreuz Krankenhaus und hatte im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, um sich in der Wesergemeinde niederzugelassen. Der 39-Jährige trat als Partner in die Praxisgemeinschaft Margarete Bomhof, Dr. Steffen Burkhardt und Dr. Wolfgang Hermes ein und folgte somit auf Dr. Dirk Marcus, der ebenfalls wie Gründer Dr. Ulrich Kuhlmann ausgeschieden ist.

Geboren in Siegburg studierte Tobias Brockmöller als Zeitsoldat in den Jahren 1998 bis 2004 Medizin im nahen Bonn. Dort promovierte er auch. Sein Weg führte ihn nach Bad Zwischenahn, wo er eine Facharztausbildung zum Orthopäden und Unfallchirurgen am Bundeswehrkrankenhaus und später am Nordwestkrankenhaus Sanderbusch in Sande abschloss. Er wechselte als Oberarzt in die Fachklinik für Orthopädie Stenum und ging dann nach Bremen. Seine operativen Schwerpunkte bilden die Fuß- und Schulterchirurgie sowie Sporttraumatologie. „Auch wenn wir uns chirurgische Praxis nennen, ist das Leistungsspektrum jetzt erheblich viel weiter gefasst, als der Begriff vermuten lässt“, sagt Tobias Brockmöller. Neben Orthopädie ist auch Osteopathie dazugekommen.

+ Die Chirurgie Weyhe ist im Rudolf-Virchow-Haus in Leeste untergebracht. - Foto: Schritt

Seit Monatsbeginn vervollständigt die promovierte Ärztin Ulrike Höptner das Team. Sie war Oberärztin im Krankenhaus Rotenburg/Wümme und hatte sich in der Fußchirurgie weitergebildet, so Brockmöller. Die Patienten treffen jetzt auf fünf Fachärzte, die breit ausgebildet sind und jeder auf seine Art hochgradig spezialisiert ist, so Brockmöller. Ziel ist es, Erkrankungen der Muskeln und Gelenke, der Bauchorgane, des Enddarms und des Schließmuskels sowie der Haut und der Gefäße abzuklären. Der orthopädische Chirurg sei nicht nur aufs Messer reduziert, sondern lege auch Wert auf die konservative Medizin: 90 Prozent aller Fälle müssen nicht operiert werden. Sollte eine Operation aber unvermeidbar sein, so kommt ein komplettes OP-Team montags, mittwochs und donnerstags zum Einsatz. Sollte eine stationäre Aufnahme notwendig sein, kooperiere das Team mit dem Krankenhaus in Bassum – dort operieren die Weyher dienstags.

+ Das Medicum bildet zusammen mit dem Rudolf-Virchow-Haus eines der größten Gesundheitszentren in der Region. - Foto: Schritt

Den Fachärzten stehen im Rudolf-Virchow-Haus derzeit 18 Angestellte zur Seite, die einen durchgängigen Praxisbetrieb von 8 bis 18 Uhr sicherstellen. Die Mediziner gelten unter anderem auch als sogenannte Durchgangsärzte für Arbeits- und Schulunfälle. Sie haben eine besondere Zulassung der Berufsgenossenschaft und Unfallkassen, die die Kosten für die Patientenbehandlung übernehmen. Brockmöller erklärt, dass der Durchgangsarzt als Quasi-Vertreter der gesetzlichen Unfallversicherung das gesamte Heilverfahren steuert, er ist also von der Erstversorgung über die Rehabilitation bis hin zur Empfehlung von Entschädigungsleistungen koordinierend tätig.

„Das Einzugsgebiet der Weyher Praxis ist sehr groß“, sagt Brockmöller. Patienten aus Nienburg, Verden, Achim, Bremen, Oldenburg, Papenburg, Diepholz und Sulingen kommen dorthin. Neben Patienten mit Arbeitsunfällen suchen viele Sportler etwa mit Kreuzband-Problemen die Praxis in der Wesergemeinde auf. „Unsere Mitarbeiter spielen selbst Hand- und Korbball und haben so einen besonderen Bezug zu den Fällen.“