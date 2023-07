Gemeine Weyhe nutzt Sommerferien für Renovierungsarbeiten an den Schulen

Ausgewalzt: Bodenverleger Theo Steenlage unterbricht kurz seine Arbeit. © Wittenberg, Dierck

Ferienzeit ist Renovierungszeit. Die Gemeinde Weyhe nutzt wieder den Sommer für Instandhaltungsarbeiten an den Schulen. So bekommt die KGS Kirchweyhe neue Teppichböden und Anstriche.

Weyhe – Während die meisten Schultaschen mutmaßlich erst zum Ferienende in vier Wochen ihren Platz verlassen, werden in Weyhes Grund- und Gesamtschulen gerade die Pinsel und Teppichwalzen bewegt. Denn die Sommerferienzeit ist immer auch die Zeit für Sanierungsarbeiten an den Schulen.

Darauf hat die Gemeinde am Donnerstag mit einem Ortstermin in der KGS Kirchweyhe aufmerksam gemacht. Dort kann sich unter anderem die Hauptschul-8a auf einen neuen Teppichboden freuen. Denn in ihrem Klassenraum war Theo Steenlage vom Oldenburger Unternehmen Terra gerade damit beschäftigt, den robust wirkende, in einem dunklen Türkiston gehaltenen neuen Teppichboden zu verlegen. Vier weitere Räume in der KGS Kirchweyhe bekommen einen neuen Bodenbelag.

Viel zu tun im B-Trakt für Maler Zomoray Misbao. Astrid Bruns (l.) von der Gemeinde berichtet beim Besuch in der KGS Kirchweyhe von den aktuellen Instandhaltungsarbeiten. © Wittenberg

Ob Teppichboden, Linoleum oder Vinyl – im Schulbetrieb haben die verschiedenen Böden ihre Vor- und Nachteile. Astrid Bruns, bei der Gemeinde Sachbearbeiterin für Gebäudewirtschaft, erläuterte beim Ortstermin: Das könnten in Weyhe die Nutzer, also die Schulen, entscheiden. Wozu auch gehöre, sich die Farben auszusuchen. Und an der KGS Kirchweyhe bevorzuge die Schulleitung wegen der leiseren Akustik Teppichböden in den Klassenräumen.

Auch auf dem Flur vor dem Klassenraum im zweiten Obergeschoss tut sich etwas: Wie der B-Trakt im Erdgeschoss bekommt auch der D-Trakt einen neuen Anstrich. Laut Bruns erstmals seit Fertigstellung der Schule im Jahr 1996. Einige größere Schüler-Kunstwerke werden ausgespart. Aber wegen Bildern und anderen Verewigungen an den Wänden war eine Grundierung nötig, unter der die Werke aktueller und früherer Jahrgänge nun verschwunden sind.

Neue Anstriche für zwei Trakte der KGS Kirchweyhe – erstmals seit mehr als 25 Jahren

Zum Schutz vor Fußabdrücken und Ähnlichem bekommen die Wände eine etwa brusthohe Farbzeile, darüber einen weißen Anstrich. Die Farbzeilen folgen einem Schema, der B-Trakt wird zum Beispiel rot, der D-Trakt grau. Mit Anstrichen nach dem Farbschema wurde nicht erst in diesem Jahr begonnen, und es wird auch erst später in der ganzen Schule fertig sein. Zusätzlich zu den Fluren bekommen drei Klassenräume der KGS neue Anstriche.

Die weiteren Arbeiten, die in diesen Ferien in Weyhes Schulen laufen, zählt Bruns in einer Pressemitteilung auf. Demnach erhalten in der Ganztagsgrundschule (GTS) Lahausen zwei Klassenräume im Obergeschoss sowie das Lehrerzimmer einen neuen Fußboden. Diese Schule hat sich demnach für einen Vinylbelag entschieden. Gestrichen werden dort die Wände vom Treppenaufgang zur Mensa sowie Teile des davor gelagerten Flurs.

Neue Bodenbeläge in Räumen der Grundschulen in Sudweyhe und Kirchweye

In der Grundschule Sudweyhe bekommen nach Bruns' Angaben zwei Klassenräume einen neuen Linoleumbelag sowie einen frischen Wandanstrich. Zudem werden Treppenstufen im Haus 11 der Grundschule mit neuem Linoleum beklebt. In den Herbstferien soll die Teeküche komplett ersetzt werden, kündigt Bruns an.

Einen neuen Vinylbelag erhält in der Grundschule Kirchweyhe das Büro der Ganztagskoordinatorin, zählt Bruns weiter auf. Auch im Kinderhaus Pestalozzistraße wird das dortige Büro der Ganztagskoordinatorin verschönert. Dort werde wie auf dem gesamten Flurbereich im Obergeschoss der Fußboden ausgetauscht.

Steigende Schülerzahlen – in der Grundschule Leeste musste eine Wand durchbrochen werden

Laut Astrid Bruns schreibt die Gemeinde die Instandhaltungsarbeiten zusammen aus und vergibt sie an jeweils ein Unternehmen für Malerarbeiten und eins für Bodenbeläge. Die Kosten beziffert Bruns auf rund 50.000 Euro für die Bodenbelagsarbeiten und 20.000 Euro für die Malerarbeiten.

Ferner teilt Bruns mit: In der Hundertwasser-Ganztagsgrundschule Leeste habe kurzfristig eine Wand zwischen einem Klassen- und Differenzierungsraum durchbrochen werden müssen. Aufgrund der zum neuen Schuljahr erwarteten Schülerzahl, und um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, habe eine direkte Verbindung zwischen den beiden Räumen geschaffen werden müssen. Nach Putz- und Maurerarbeiten trockneten die Wände derzeit, damit im Anschluss gestrichen und Bodenbelag ergänzt werden könnten. Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich auf circa 6 300 Euro. diw