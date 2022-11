Gemeindearchivar Wilfried Meyer bringt vier Adventskalender heraus

Von: Sigi Schritt

Wilfried Meyer präsentiert das Weihnachtsmotiv des Leester Kalenders. © sigi Schritt

Runder Geburtstag: Seit 20 Jahren erstellt Wilfried Meyer einen Adventskalender. Die vergessenen Weyher Ortsteile sind bei den Kalendern mit historischen Bildern dabei.

Weyhe – Der Gemeindearchivar Wilfried Meyer feiert mit seinen beliebten Adventskalendern einen runden Geburtstag: Seit zwei Jahrzehnten bringt er zur Weihnachtszeit eine Sammlung mit Bilderschätzen im DIN-A-3-Format heraus.

„Jeder Kalender hat 13 Motive“, sagt der 80-Jährige. Er schickt die Betrachter mit vielen historischen Bildern erneut auf eine Reise in die Vergangenheit der Wesergemeinde und zeigt Weyhe und die Menschen im Wandel der Zeit. Wer alle seine Kalender gesammelt hätte, müsste rechnerisch rund 2 250 Motive anschauen können, sagt er. Wie Meyer auf diese Zahl kommt? In den ersten Jahren hätte der ehemalige Ausbilder bei der Polizei in Bremen nur Kalender für Leeste, Sudweyhe und Kirchweyhe herausgegeben. Also für jene Areale, die vor der Gebietsreform 1974 selbstständige Gemeinden waren, erläutert der Melchiorshauser.

Seit 2010 gibt es eine vierte Ausgabe – speziell für Melchiorshausen – das war übrigens ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Leeste, so Meyer. Weshalb er den speziell herausgegriffen hat? Das liege daran, dass der Ideengeber für die Kalender aus diesem Ortsteil kommt, Harald Nienaber. Er sei Geschäftsführer des Hauses der Werbung in Verden, der laut Meyer mit seinem Team rund 300 Kalender in Deutschland herausbringt. „Anfang 2000 rief er mich an, dass er eine digitale Druckmaschine gekauft hat, mit der er kleine Auflagen drucken kann“, blickt Meyer zurück. Kalender zu einem vernünftigen Preis zu produzieren, war eine Idee, die dem Gemeindearchivar gefiel. Beim Offset-Druck wäre die Auflage in die Tausende geschnellt – beim digitalen Druck habe er variable Stückzahlen von 100 bis 120 pro Kalender bestellen können.

Die Ausgabe für Kirchweyhe zeigt dieses historische Marktplat © aus dem Jahr 1997.

Warum Meyer nicht einen Kalender für ganz Weyhe gemacht hat? Ein Leester würde nicht wegen eines einzigen Bildes die Motivsammlung erwerben, sagt Meyer. Deshalb habe er von Anfang auf verschiedene Ausgaben gesetzt, erläutert der Archivar.

Sollte es historische Fotos mit einem schönen Motiv geben, würde sie den Titel seiner Motivsammlung zieren. Da es in Leeste einen Fotografen gab, der damals viele Aufnahmen von seiner Gemeinde gemacht hat, gibt es genau jene Motive, von denen Meyer schwärmt. Das Titelmotiv für den aktuellen Kalender zeigt eine historische Ansicht der ehemaligen Leester Wassermühle. Auf dem Mühlenteich schwimmen zwei Schwäne. Diese Idylle gibt es längst nicht mehr. Der Teich wurde mit Bremer Müll verfüllt – das Wassermühlen-Gebäude 1981 abgerissen. Aber auf Meyers Bildern wird die Erinnerung wachgehalten.

Viele Gebäude auf den Bildern gibt es längst nicht mehr

Das Januar-Motiv stellt die Leester Esso-Tankstelle in den Mittelpunkt. Wer die Luftaufnahme anschaut, bemerkt schnell, wie sich laut Meyer in kürzester Zeit dieses Gebiet verändert hat. Eine weitere Luftaufnahme aus dem Jahr 1974 hat die ehemalige Mühle an der Leester Straße Ecke Poststraße im Blick. Wo einst die Mühle stand, befindet sich heute das Leester Polizeikommissariat. Weitere Gebäude sind dort zu sehen, die im Laufe der Zeit längst der Abrissbirne zum Opfer gefallen sind.

Wo sich jetzt die neue „Kulturscheune“, ein Millionen-Projekt der Gemeinde, befindet, stand einst das Gasthaus Nordmann. Daran erinnert das Mai-Motiv. Im Juni ist ein Foto zu sehen, das zwei Fußballteams zeigt: In einem weißen Dress liefen die Spieler der Gemeindeverwaltung auf und in dunkler Sportbekleidung Kicker der Leester Schützen. Auf diesem Bild, 1955 aufgenommen, ist zum Beispiel auch der ehemalige Bürgermeister Edmund Irmer zu sehen.

Handballteams, die Feuerwehr oder das Denkmal Erichshof sind zu sehen

Wie sah das Areal aus, bevor der Leester Feuerwehr- und DRK-Komplex auf dem Angelser Feld gebaut wurde? Eine Luftaufnahme aus dem Jahr 1997 gibt die Antwort. Weitere Motive: ein Handballteam (1976), die Feuerwehr (1958), das Kleinbahn-Jubiläum (2000), das Denkmal Erichshof und die Gärtnerei Troue mit dem Weihnachtsschmuck.

Dem Gemeindearchivar sei es wichtig, dass die „vergessenen Ortsteile stets dabei sind.“ Was er damit meint? „Weyhe müsste in seinem Logo nicht neun, sondern zwölf Punkte haben“, erläutert Meyer. „Die Ortsteile Angelse, Hörden und Hagen fehlen.“ Diese Ortsteile seien alle in Leeste zu finden – und Motive in seinem Kalender.

Seine Kalender gibt es für knapp 20 Euro in den Weyher Buchhandlungen, bei einigen Tankstellen, Bäckerei Larisch und in den Filialen der Kreissparkasse, kündigt Meyer an.