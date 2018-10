Gemeinde will in Leeste einen neuen Kindergarten bauen

WEYHE - Von Sigi Schritt. Das Rathaus hat jetzt die Vorbereitungen der Finanzplanungen für das Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen. Derzeit liegen Investitionsanmeldungen der Fachbereiche in Höhe von insgesamt 16,5 Millionen Euro vor. Ina Pundsack-Bleith, Stellvertreterin des Bürgermeisters, geht auf Anfrage davon aus, dass sich dieser Betrag im Laufe der Haushaltsberatungen aber noch reduzieren lässt.

Die Eckdaten und Rahmenbedingungen will Ina Pundsack-Bleith, Stellvertreterin des Bürgermeisters, am Dienstag, 16. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus in der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses als Diskussionsgrundlage öffentlich vorstellen. Eines der großen Vorhaben ist der Neubau einer Kindertagesstätte. Sie soll gewissermaßen auf der grünen Wiese entstehen. Die Verhandlungen über das Grundstück seien erst kürzlich beendet, berichtete Pundsack-Bleith. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 3,2 Millionen Euro. Allerdings wird der Betrag auf 24 Monate gesplittet – zwei Millionen veranschlagte die Verwaltung vorsorglich für das kommende Jahr, den Restbetrag 2020. Für den Grundstückankauf hat die Verwaltung einen Betrag von 150 000 Euro vorgesehen. Mit diesem Projekt bekäme der Ortsteil Leeste eine weitere Kindertagesstätte. Weitere Details wird die Verwaltung erst im Rahmen der Haushaltsberatungen bekannt geben, kündigt Pundsack-Bleith an. Ab November gehen die Haushaltsberatungen los. „In der Sitzung in der kommenden Woche werden die bisherigen Investitionsanmeldungen nur nachrichtlich bekannt gegeben“, erklärt Pundsack-Bleith.

Ein weiterer größerer Posten bildet der Ankauf von unbebauten Grundstücken im gesamten Gemeindegebiet. Dafür möchte die Verwaltung einen Betrag von 1,82 Millionen Euro ausgeben. Wie Pundsack-Bleith erläutert, hat die die Gemeinde vor, die kürzlich gefassten Ratsbeschlüsse zur Wohnbaulandentwicklung in Eigenregie zu vollziehen und selbst tätig zu werden.

Rund eine Million Euro fallen ebenso auf den Ankauf von Gewerbeflächen. Der Betrag könnte zwar höher sein, doch die Areale, die es zu entwickeln gilt, seien rar, erklärt die Bürgermeister-Stellvertreterin.

Die bereits angelaufene Kompaktsanierung der Leester KGS schlägt 2019 „nur“ mit einer Summe von einer Million Euro zu Buche. Erst in den darauffolgenden Jahren erhöhen sich die Beträge (je vier Millionen in den Jahren 2020 und 2021 sowie 2,8 Millionen für das Jahr 2022).

Gesplittet werden sollen auch die Beträge für das geplante Kulturzentrum: Für den kommenden Haushalt hat die Kämmerin einen Betrag von einer halben Million Euro vorgesehen, jeweils 2,3 Millionen Euro seien für die weiteren zwei Jahre eingeplant. Aus den Zahlen ist herauszulesen, dass die Bautätigkeiten im Herzen von Leeste weitergehen: Für die Sanierung des Ortskerns gibt die Gemeinde 1,8 Millionen Euro aus (1,3 Millionen entfallen auf den Grunderwerb, eine halbe Million Euro bekommen die Baufirmen).

Weitere größere Posten bilden die Investitionen in die Straßenbeleuchtung (1,26 Millionen Euro) und in die Straßen Reethoop, Kirchweyher Heide, Zeppelinstraße, Weidenstraße und Ladestraße in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Diese Summe schließt eine Baustraße für die neue Kita Leeste ein.

In den weiteren Posten, die verteilt auf insgesamt 18 Seiten zu finden sind, geht es zum Beispiel um die Erweiterung der Videoüberwachung für den Kirchweyher Bahnhof (50 000 Euro) um die externe Beratung für die Übernahme der Strom- und Gasnetze in Höhe von 150000 Euro und um Planungs- und Baukosten als Zuschuss für die BTE in Höhe von 160 000 Euro.

„Die Politik wird sich in dem anstehenden Sitzungen der Fachausschüsse mit jeder einzelnen Position beschäftigen. Wir haben sie in Kategorien eingeteilt“, so Pundsack-Bleith. Mit den weiteren Eckdaten des Haushaltsentwurfes ist Ina Pundsack-Bleith zufrieden. Der Ergebnishaushalt, der das Ressorcenaufkommen und den -verbrauch abbildet, sei ausgeglichen. „Wir werden sogar einen Überschuss von rund 1,7 Millionen Euro erwirtschaften und der Überschussrücklage zuführen“, so die Kämmerin.