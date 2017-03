Gemeinde will A14-Stelle neu besetzen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Personalkarussell dreht sich: Die Verwaltung schreibt zum 1. Oktober eine A-14-Stelle aus. Bürgermeister Andreas Bovenschulte will eine neue Leiterin für den Fachbereich Bau und Liegenschaften suchen. Das Rathaus akzeptiert ausschließlich Online-Bewerbungen bis zum 16. April.

Bürgermeister Bovenschulte möchte noch vor der Sommerpause zusammen mit den Vertretern der Politik eine Entscheidung treffen, kündigte er gestern an. Obwohl sie ihren Job mag und er nach ihrer Schilderung sehr ausfüllend ist, wechselt Erika Janke, die bisherige Fachbereichsleiterin, in die passive Phase der Altersteilzeit. Sie ist Oma geworden und möchte mehr Zeit mit ihrem Enkel verbringen, begründet sie diesen Schritt.

„Sie hat einen hervorragenden Job gemacht“, lobt Bovenschulte. Janke zählt auf, welche Liegenschaften der Gemeinde gehören, die allesamt in Schuss gehalten werden müssen. So gehören elf Krippen- und Kindergärten ebenso zum Bestand, wie Bahnhöfe, Feuerwehrgerätehäuser, das Rathaus, ein Freibad, Grundschulen und die beiden Kooperativen Gesamtschulen. Außerdem ist die Gemeinde auch eine Größe in Sachen Vermietungen. „Wir verwalten 160 Mietwohnungen in mehr als 100 Gebäuden“, so Janke. Außerdem kommen 250 Kilometer Gemeindestraßen dazu. Das war es aber noch lange nicht. So kümmere sich ihr Fachbereich beispielsweise um Oberflächenentwässerung und um Sammelcontainer sowie um Standorte für Werbeplakate. Die Herausforderung liegt im Detail, mal geht es um eine Heizung, mal um eine Akustikdecke im Rahmen der Inklusion oder um einen Ausbau. Große Projekte hatte sie ebenfalls vor der Brust. Sie nannte den Neubau des Leester Feuerwehrgerätehauses. Gerade am Anfang ist die Sanierung der KGS Leeste. Dafür muss sie den Staffelstab in andere Hände geben. Dieses Projekt führte sie wieder an ihre beruflichen Anfänge.

Janke, geboren 1954 in Bremen, hatte nach ihrer Schulzeit in der Hansestadt eine Ausbildung als Zeichnerin beim Bremer Vulkan absolviert. Nach dem Abi studierte sie bis 1978 Architektur und heuerte bei einem Bremer Büro an, das damals den vierten Abschnitt der KGS Weyhe in Leeste mit dem kleinen Forum errichtete. „Ich habe damals die Bauleitung übernommen“, berichtet sie.

Durch diesen Bau wurde sie auf die Gemeinde Weyhe aufmerksam und wechselte 1992 ins Rechnungsprüfungsamt. Als der damalige Bürgermeister Frank Lemmermann vor zehn Jahren die Gebäudewirtschaft installierte, wurde Janke Teamkoordinatorin. Als Fachbereichsleiterin fungiert sie erst seit August des vergangenen Jahres.

Was ihr besonders gut gefallen hat? Da muss sie nicht lange überlegen. „Die sommerlichen Begehungen durch die Schulen und Kindergärten“, sagt sie.

Ihre Nachfolgerin oder Nachfolger wird sich nicht langweilen. „Das Amt erfordet ein hohes Maß an Flexibiltät.“ Neben der Sanierung der KGS Leeste muss der Umbau des Marktplatzes ebenso gestemmt werden wie der Bau für das Multifunkionsspielfeld in Erichshof.