Gemeinde Weyhe will 2023 weiter in Sirenen investieren

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Eine moderne Sirene am Feuerwehrhaus in Sudweyhe. Auch andernorts sollen die alten Motorsirenen ersetzt werden. © Wittenberg

Weyhe will unter anderem alte Motorsirenen gegen ein elektronisches Modell austauschen – nachdem 2021 bereits die Alarmierungstechnik erneuert wurde. Die Investitionen gehen aus dem entsprechenden Teilhaushalt hervor.

Weyhe – Die Gemeinde Weyhe hat vor, auch 2023 in ihr Sirenennetz zu investieren. Das geht aus der Übersicht der geplanten Investitionen im neuen Haushaltsjahr hervor, um die es in der kommenden Sitzungswoche unter anderem gehen soll. Wie berichtet, stehen die Haushaltsberatungen in der Gemeinde gerade erst am Anfang. Mit ihren Teilhaushalten werden sich nun die jeweiligen Fachausschüsse beschäftigen.

Als Erstes ist am Dienstag, 17. Januar, der Ausschuss für Ordnung und Soziales an der Reihe. Der größte Posten bei den Investitionsmaßnahmen macht demnach ein neues Löschfahrzeug (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe aus, das mit 320.000 Euro zu Buche steht. Neben anderen Investitionen sind fünfstellige Beträge für das Sirenennetz in Weyhe vorgesehen: 10.000 Euro für Sirenenumrüstungen, außerdem 17 .00 Euro Förderung des Bundes zum Ausbau einer Sirene in Sudweyhe sowie weitere 4.000 Euro Förderung des Bundes für den Ausbau des Sirenennetzes.

Dass der Bund ein Förderprogramm zum (Wieder-) Ausbau des Sirenennetzes aufgelegt hat, steht für ein Umdenken nach der Hochwasser-Katastrophe an der Ahr im Juli 2021. Denn nach Ende des Kalten Kriegs schien es für einige Jahre so, als hätten die Sirenen in Deutschland ausgedient. Die für den Zivilschutz zuständigen Warnämter – darunter auch das in Bassum – wurden Mitte der 1990er-Jahre aufgelöst. Das Sirenennetz, das die Warnämter unterhielten, ging an den Bund und von dort teilweise an die Kommunen über. Gut die Hälfte der ursprünglich 80.000 Sirenen wurden in den 1990er-Jahren auf deutschen Dächern abmontiert – überflüssig und teuer im Unterhalt, wie man dachte.

Die Gemeinde Weyhe unterhält auf ihrem Gebiet 19 Sirenenanlagen zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung. Diese Anlagen habe man nach Auflösung der Warnämter und der damit verbundenen Abschaffung des Warndienstes von der Bundesrepublik Deutschland übernommen und somit bewusst in Weyhe erhalten, unterstreicht Henning Wrede vom Fachbereich Ordnung und Soziales.

Als eine der ersten Kommunen im Landkreis Diepholz hat die Weyhe ihre Sirenenanlagen auf die moderne digitale Alarmierungstechnik umgerüstet – das hatte die Gemeinde Ende August 2021 vermeldet. Sogenannte Fernwirkempfänger ermöglichen die Auslösung der Sirenenanlagen über das digitale Netz.

Henning Wrede teilt auf Nachfrage mit, dass die Sirenenanlagen seit der Übernahme jährlich durch eine Fachfirma auf Funktionsfähigkeit überprüft und gegebenenfalls instandgesetzt würden. Man könnte seine Antwort auch so zusammenfassen, dass man vor Ort bereits vor der Ahr-Katastrophe in die Anlagen investiert hat – und das auch weiterhin investieren will. Hinsichtlich der für 2023 geplanten Ausgaben schreibt Wrede: „Die Gemeinde Weyhe will auf diese Weise das eigene Sirenennetz auch künftig funktionsfähig erhalten, ertüchtigen und optimieren.“

Die Umrüstung im Jahr 2021 bezog sich auf die Sirenensteuerungstechnik beziehungsweise die Sirenensteuerempfänger, so Wrede. Nun geht es an die Sirenen selbst. Bei den geplanten Investitionen handele es sich um den Austausch der alten Motorsirenen vom Typ E57 (das alte westdeutsche Standardmodell) gegen elektronische Modelle. Damit könnten – bei vorhandener Technik – Lautsprecherdurchsagen für die Bevölkerung getätigt werden, führt Wrede aus.

Zudem erläutert der Verwaltungsmitarbeiter die geplante Maßnahme in Sudweyhe: Die Dachsirene auf einem Gebäude an der Heidstraße soll umgesetzt und zu einer Mastsirene – ebenfalls am Standort Heidstraße – aufgebaut werden.

Mit Blick auf den monatlichen Probealarm und den bundesweiten Warntag (zuletzt am 8. Dezember), aber auch den Ernstfall einer Großschadenslage, hält Rathausmitarbeiter Wrede fest, dass Weyhes Sirenenanlagen sich bewährt hätten: „Es lässt sich feststellen, dass alle vier akustischen Warnsignale – Probe, Warnung, Entwarnung, Feuer – wiedergegeben werden können.“