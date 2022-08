Gemeinde Weyhe nutzt Ferien für Schul-Renovierungen

Von: Dierck Wittenberg

Vinyl-Boden für kleine Entdecker: Bürgermeister Frank Seidel und Astrid Bruns von der Gemeinde-Gebäudewirtschaft in der Grundschule Lahausen. Im Hintergrund schließt Bodenleger Tobias Starokosz seine Arbeiten ab. © Wittenberg

Drei Weyher Grundschulen profitieren in den Sommerferien von der Tradition, die Zeit zwischen den Schuljahren für Renovierungen an Wänden und Böden zu nutzen.

Weyhe – In die 2b der Grundschule in Lahausen gehen kleine Entdecker, Schriftsteller oder Wissenschaftler. Das (und mehr) besagen zumindest die Schilder an der Tür zum Klassenraum. Wenn die Grundschüler nach den Sommerferien zurückkehren, wird der Raum ein ganzes Stück anders aussehen als am letzten Schultag vor den Ferien. Denn in dieser Woche ist der alte Teppich-Boden neuem Vinyl-Belag in Holz-Optik gewichen.

Dass die Handwerker loslegen, sobald sich die Schulkinder für sechs Wochen verabschiedet haben, hat in Weyhe Tradition. In den Sommerferien habe die Gebäudewirtschaft immer besonders viel zu tun, stellte Bürgermeister Frank Seidel fest.

Mit Astrid Bruns, die in der Gemeinde für die Gebäudewirtschaft zuständig ist, hat Seidel sich am Donnerstag ein Bild vom Fortschritt der Renovierungen in der Lahauser Ganztagsgrundschule gemacht. Die lagen beim Besuch gerade in den letzten Zügen.

Drei Klassenräume im Erdgeschoss haben einen neuen Bodenbelag bekommen. Bodenleger Tobias Starokosz von der Oldenburger Firma Terra war beim Besuch am späten Vormittag gerade dabei, Klebeband zu entfernen. Nach Auskunft des Handwerkers haben seine Kollegen am Dienstag mit der Entfernung des alten Bodenbelags angefangen. „So in einer Stunde“ lautete seine Antwort auf die Frage, wann er fertig sein wird.

Bei der Wahl der Bodenbeläge entscheiden die Grundschulen laut Astrid Bruns mit. Und offenbar gibt es unterschiedliche Ansätze, gerade im Grundschulbereich. So kann Teppich Vorteile bei der Akustik haben. Und in der Grundschule sitze man mitunter auch zusammen auf dem Boden, so Bruns. Dafür ist er schlechter zu reinigen, wenn zum Beispiel mal ein Kakao-Trunk daneben geht.

In Lahausen hat sich die noch relativ neue Schulleitung unter Sonja Lindemann für die leichter abwaschbare Variante entschieden. Außerdem bekommen die Wände im Verwaltungstrakt, im Sekretariat, im Schulleiterbüro sowie im Flur einen neuen Anstrich.

Ganz abgeschlossen ist eine ähnliche Renovierung in der Hundertwasser-Grundschule in Leeste. Dort haben Handwerker ebenfalls drei Räume neue Böden verlegt: In zwei Klassenräumen und einem Differenzierungsraum sei der alte Linoleumboden ausgetauscht worden. Diese Räume hätten zudem einen neuen Anstrich bekommen. Zudem trennt ein Doppelstabgitterzaun den Schulgarten inzwischen besser vom Grundstück des Famila-Marktes ab.

Mit dem Abschluss der Renovierungen in Lahausen steht in diesen Ferien nur noch die Grundschule Kirchweyhe aus. Die Arbeiten dort zielen vor allem auf eine verbesserten Raumklang. Die alten Räume mit sehr hohen Decken hätten eine schlechte Akustik, erklärt Bruns. Um Abhilfe zu schaffen, sollen in einem Klassenraum sechs Deckensegel unter die vorhandene Holzplattendecke mit Seilabhängungen eingebaut werden. Zudem werden zwischen den Räumen des Sekretariats, der Schulleitung und einem Flur neuen Türen eingebaut, die ebenfalls eine bessere Akustik versprechen.

Wie ich zu unserer Schande gestehen muss, ist der Boden der Sporthalle 1 noch nie aufbereitet worden.

Ferner müssen in Kirchweyhe der ehemalige Computerraum sowie die Bücherei im Keller aufgrund steigender Schülerzahlen weichen. Sie werden nach den Ferien als allgemeine Unterrichtsräume genutzt. Dafür wurden sie an die Lautsprecher-Anlage angeschlossen. Im Zuge der Digitalisierung seien eigene Computerräume überflüssig geworden, erläutert Bruns.

Inzwischen hängen in drei Weyher Grundschulen Beamer. Eine Malerfirma soll nach und nach (in Kirchweyhe und in Lahausen allerdings erst in den Herbstferien) für weiße Projektionsflächen an den Wänden sorgen.

Neben den Renovierungen an den Grundschulen erwähnte Astrid Bruns auch die die KGS Leeste. Beziehungsweise den Boden der Sporthalle 1: „Wie ich zu unserer Schande gestehen muss, ist der noch nie aufbereitet worden.“ Um der Glätte entgegenzuwirken, überarbeitet eine beauftragte Firma den Sporthallenboden. Auch der Boden der Mensa bekommt eine Grundreinigung. Nach Zahlen der Verwaltung kosten die genannten Arbeiten zusammen knapp 50 000 Euro.