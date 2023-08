Gemeinde Weyhe nutzt Ferien für Sanierungsarbeiten an Kitas

Von: Dierck Wittenberg

Gemeindemitarbeiterin Christina Böttcher-Krützfeld an der Kita Morgenland in Leeste. © Dierck Wittenberg

Ferienzeit ist Sanierungszeit an Weyhes Kindertagesstätten. Größere Umbau- und Modernisierungsarbeiten hat es diesen Sommer in zwei Kitas in Leeste gegeben. Das Baumhaus für Sudweyhe soll im Herbst kommen.

Weyhe – Für drei Wochen haben Weyhes Kindertagesstätten in der zweiten Sommerferienhälfte geschlossen. Wo sonst Kinder toben, ist währenddessen mitnichten Ruhe eingekehrt. Darauf, dass sie die Schließzeit wieder für verschiedene Sanierungsarbeiten nutzt, hat die Gemeindeverwaltung nun bei einem Ortstermin in Leeste hingewiesen.

Die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Morgenland am dortigen Rabenweg hat kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. So alt wie die Einrichtung ist auch das gemeindeeigene Gebäude, weshalb Fassadenarbeiten notwendig geworden sind.

Ein weiterer Teil der Fassade der Kita Morgenland hat einen Aluminium-Aufsatz bekommen, weil die alte Holzverschalung zum Teil verrottet war. © Dierck Wittenberg

Laut der Gemeinde-Architektin Christina Böttcher-Krützfeld war die (vom Spielplatz aus gesehen) rechte Seite vor zwei Jahren renoviert worden. Nun ist die linke Seite an der Reihe. Auch dort wurde ein Aluminiumprofil auf das vorhandene Holz-Tragwerk gesetzt, auf das sogenannte Holzdruckschichtstoffplatten kommen sollen – bei denen allerdings Lieferschwierigkeiten zugeschlagen haben. Für den Beginn des Kita-Jahres ist der Rahmen provisorisch abgedeckt, die Platten sollen dann später angebracht werden.

Die hintere Fassade der Kita Morgenland sieht durch die Modernisierung weniger nach einem Fachwerkhaus aus als vorher. Auch aus Kostengründen seien in Absprache mit der Kita--Leitung dekorative Elemente entfernt worden, so Böttcher-Krützfeld. Die bessere Verglasung in Kombination mit den wieder angebrachten Rollos verspricht eine geringere Erwärmung des Raums.

Indes ist die evangelische Kindertagesstätte nicht die einzige, an der Handwerker in der aktuellen Schließzeit arbeiten. Insgesamt würden dieses Jahr rund 375.000 Euro ausgegeben, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde. Ziel sei die weitere Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten – „damit die Bedingungen für die Betreuung der Kinder möglichst optimal sind“, schreibt Pressesprecher Sebastian Kelm.

Ebenfalls in Leeste, aber in der Kindertagesstätte Jahnstraße, sind nach Gemeinde-Angaben kürzlich zwei Sanitärräume zusammengelegt worden. Mit dem Umbau und der Sanierung ist laut der Mitteilung ein großzügiger und moderner Sanitärbereich mit vier WC-Kabinen und zwei Spiel- und Waschlandschaften mit jeweils drei Plätzen entstanden. Durch den Einbau von Schiebetüren sei ein zusätzlicher Raumgewinn erzielt worden. Ein bisheriger Personalraum sei zu einem Multifunktionsraum umgewandelt worden – einerseits zum Essen, andererseits als Differenzierungsraum (also etwa für Einzel- und Kleingruppenaktivitäten). Der Raum sei komplett saniert worden – inklusive neuem Linoleum-Bodenbelag, Anstrich, Einbau einer Akustikdecke, LED-Beleuchtung und Austausch der Heizkörper.

Zudem seien weitere Umbauten vorgesehen: In der Kindertagesstätte Lahausen aus dem Jahr 1991 müssen die Fenster mit Fichtenholzrahmen ausgewechselt werden. Hier seien die Ausschreibungen in Vorbereitung, der Austausch gegen Kunststofffenster soll möglichst noch in diesem Jahr in Abstimmung mit der Kita-Leitung und während des laufenden Betriebs erfolgen.

Das lange herbeigesehnte Baumhaus für die Kindertagesstätte Sudweyhe soll im Herbst endlich aufgestellt werden, kündigt Kelm außerdem an. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Aber wenn es so weit ist, umschließen zwei Podeste in unterschiedlichen Höhen mit umlaufendem Geländer einen vorhandenen Baum. Die Podeste werden über einen Balancieraufstieg zu erreichen sein, zum Herunterkommen soll es eine Rutsche geben. Auch eine Kletterwand mit Griffstücken ist vorgesehen. Der Aufbau des Baumhauses werde so erfolgen, dass der Baum und insbesondere das Wurzelwerk nicht beeinträchtigt werden.

In der Kindertagesstätte Melchiorshausen werden die Sanitärräume auch als Ausgänge zum Spielgelände genutzt, heißt es weiter. Deshalb sollen sie eine Überdachung aus leichtem Metall und Glas bekommen. Unter der können die Kinder künftig ihre Schuhe und Stiefel anziehen und abstellen. Dadurch soll weniger Schmutz in die Sanitärräume eingetragen, der Reinigungsaufwand verringert und die Bodenbeläge geschont werden. Den Aufbau visiert die Gemeindeverwaltung für die zweite Oktoberwoche an.

Ferner will sie mehrere Einrichtungen bis Ende August mit weiteren Sonnensegeln ausstatten. Namentlich die Kita Jahnstraße, das Haus der Krippenkinder in Kirchweyhe sowie die Krippe an der Braunlager Straße in Sudweyhe. Und schließlich stehen laut der Pressemitteilung verschiedene Arbeiten auf Außenbereichen von Kindertagesstätten an: etwa das Ausfräsen von Baumwurzeln, Reparaturen an Holzhütten und einiges mehr.