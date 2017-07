Gemeinde sucht Leester für Sanierungsbeirat

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wie soll der Leester Ortskern saniert werden? Eine Antwort auf diese Frage soll der Sanierungsbeirat treffen, für den die Gemeinde zwei Bürgervertreter und zwei Stellvertreter sucht. Sie sollen aus dem Ortsteil kommen, sagt Stadtplaner Christian Silberhorn. Die Leester, die sich für diese ehrenamtliche Mitarbeit interessieren, tagen viermal im Jahr, besprechen laut Gemeindeverwaltung alle wichtigen Planungen, um mit ihrem Votum den politischen Gremien die Richtung vorzugeben.

Hintergrund Seit 2015 ist der Ortskern von Leeste Bestandteil des Städtebauförderungsprogramms„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Mit den bereits bewilligten und für die nächsten Jahre in Aussicht gestellten Fördermitteln sollen nicht nur die Leester Straße, der Leisterplatz und der Henry-Wetjen-Platz städtebaulich und gestalterisch aufgewertet werden, sondern auch die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel, öffentliche und private Dienstleistungen sowie kulturelle und Freizeitangebote verbessert werden. In diesem Jahr wird mit den ersten baulichen Maßnahmen begonnen. Parallel hat die Gemeinde zur Konkretisierung der Entwicklungsziele für den Ortskern die Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans beauftragt. Für die bauliche Entwicklung des Bereichs südlich des Henry-Wetjen-Platzes und die Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums Leeste ist die Auslobung eines Wettbewerbes in der Vorbereitung. Der Beirat startet mit „den groben Leitlinien“ und fungiert als Schnittstelle und Multiplikator zwischen der Gemeinde und den Aktiven im Ortskern. Zur Unterstützung der Arbeit des Sanierungsbeirates stellt die Gemeinde einen Topf mit Geld bereit. Dieser kann mit bis zu 50 000 Euro gefüllt sein. Allerdings müsse er mit der gleichen Summe aus privaten Mitteln gegenfinanziert werden, sagt Silberhorn. „Das ist ein Filter der Ernsthaftigkeit“, ergänzt Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Wenn beispielsweise Schüler oder Lehrer der KGS Leeste an den Beirat ein Kunstprojekt für den öffentlichen Raum herantragen, kann das Gremium das Geld lockermachen. Voraussetzung ist aber, dass die gleiche Summe privat aufgebracht wird. Kleinere Projekte könnten unter anderem die Ergänzung der Weihnachtsbeleutung sein, aber auch das Aufstellen einer Bank wäre möglich. Die Ideengeber könnten mit der Sparkasse, Volksbank oder Commerzbank ebenso zusammenarbeiten wie mit der Leeste Werbegemeinschaft oder Gönnern aus dem bürgerlichen Spektrum, wenn sie es nicht schaffen, die Hälfte der benötigten Summe aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Silberhorn weist auf den Beschluss der Politik hin, die die Zusammensetzung des Beirates bestimmt hat. Er setzt sich neben den Bürgervertretern aus Mitgliedern der Ratsfraktionen, aus Vereinen, der Kirchengemeinde, der Schule und weiteren Akteuren zusammen.

Unter den eingereichten Bewerbungen werden die Bürgermitglieder per Losverfahren ausgewählt. „Mit den beiden Bürgermitgliedern und ihren Stellvertretern sollen die Interessen der Bewohner im Sanierungsbeirat vertreten sein“, so Silberhorn.

Die Verwaltung bittet um Bewerbungen bis zum 31. Juli (per Post an die Gemeinde Weyhe, Fachbereich 4, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe oder per E-Mail an silberhorn@weyhe.de).

Die konstituierende Sitzung des Beirates wird voraussichtlich im September einberufen werden, hieß es. Erste Themen werden der Rahmenplan und die Entwicklungsziele für den Ortskern Leeste sein.