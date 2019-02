Gemeinde sucht Investoren für Filetstück

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Der Acker an der Lahauser Straße Ecke Hauptstraße ist für die Gemeinde Weyhe laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte eine Filetfläche. Sie stellt eine der letzten größeren Reserven in zentraler Lage des Ortsteils Kirchweyhe dar.

Die Gemeinde möchte dieses insgesamt rund 40 000 Quadratmeter große Areal zu einem „attraktiven Wohn- und Hotelstandort entwickeln“. Das Millionenprojekt hat einen Namen: „Mitten in Weyhe: Wohnhöfe und Hotel“.

Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens sucht die Gemeinde ab sofort Investoren, die beabsichtigen, das Gelände zu kaufen und es nach den Vorstellungen der Gemeindeverwaltung umzuwandeln und auch die Objekte zu verkaufen, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst. Es sei auch möglich, als Bietergemeinschaft aufzutreten. Für die Gemeinde geht es noch nicht um die Detailplanung, sondern erst um einen ersten Aufschlag. „Die Interessenten sollen nur ihre Hand heben“, erklärt Lindhorst. Die Verwaltung erhofft sich neben Büros aus der Region auch Bewerber aus anderen Bundesländern oder dem Ausland. „Wichtig ist, dass die Büros Erfahrung und liquide Mittel mitbringen.“ Wo sich beide Straßen treffen, soll ein Inklusionshotel mit 80 Zimmern im drei Sterne-Standard entstehen und betrieben werden, so Lindhorst. Die Gemeinde will einen Beitrag zur Inklusion leisten, deshalb soll das Unternehmen Menschen mit Handicaps einen Arbeitsplatz anbieten. Südlich davon dürfen sich im Erdgeschoss Betriebe für Dienstleistungen und Läden ansiedeln, im Obergeschoss entstehen Wohnungen. Der westliche Bauabschnitt, so die Überlegungen der Gemeinde, bestehen aus drei Wohnhöfen mit einem durchmischten Angebot aus Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern. „Insgesamt entstehen in dem neuen Quartier mindestens 100 Wohneinheiten“, von denen entsprechend der Vorgabe der Politik laut Lindhorst mindestens 20 Prozent im geförderten, mietpreisgebundenen Wohnungsbau errichtet werden.

Zeitplanung:

1. März: Ende des Interessen–bekundungsverfahrens

Mitte März bis 26. April: Bewerbungsphase

Mai 2019 bis Februar 2020: Verhandlungen

Bis Ende 2020: Ein vom Investor beauftragter Architekturwettbewerb

Ab 2021: Beginn der Bauarbeiten

Weitere Infos auf

https://www.weyhe.de/portal/bekanntmachungen/hinweis-auf-eine-oeffentliche-ausschreibung-900001097-21850.html?rubrik=9000055