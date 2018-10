Gemeinde Weyhe sucht Baumpaten

Weyhe - Von Sigi Schritt. Eichenwälder sind in der Region selten, sagt der Umweltbeauftragte Ulf Panten. Das will die Gemeinde Weyhe ändern und plant für Samstag, 24. November, eine Aufforstungsaktion. Dafür sucht Ulf Panten für insgesamt 100 Bäumchen Paten.

„Das können Eltern sein, die eine junge Eiche für ihr Kind pflanzen möchten, das kann auch eine Familie sein oder jemand, der seiner Partnerin oder seinem Partner eine Freude machen möchte.“ Kosten entstehen nicht.

Laut Panten können auch Bürger einen Baum pflanzen, die einem Verstorbenen gedenken möchten. Der Umweltbeauftragte stellt allerdings klar, dass es nicht die Absicht der Kommune sei, eine Art Friedwald entstehen zu lassen. Er weist nur auf die vielen Möglichkeiten hin, weshalb Bürger Baumpaten werden können. In der Nachbargemeinde Stuhr sind in den vergangenen Jahren viele Babywälder entstanden, Weyhe will allen die Möglichkeit geben, für einen bestimmten Baum die Patenfunktion zu übernehmen.

Das neue Wäldchen soll in der Nähe der Straße Böttcherei entstehen und für eine Verbindung zwischen dem Waldkater und dem Forstgebiet beim Böttchers Moor sorgen. Ziel ist es laut Panten, in mehreren Abschnitten in den nächsten drei Jahren insgesamt elf Hektar Wald entstehen zu lassen, sodass ein zusammenhängendes Gebiet von 70 Hektar gebildet wird. Neben den Tieren werden Erholungssuchende auch davon profitieren. Wenn alles fertig ist, können sie vom 19 Hektar großen Naturerfahrungsgelände an der Böttcherei oder dem angrenzenden vier Hektar großem Gebiet rund um das Moor bis zum Areal „Melchiorshauser Fuhren“ (35 Hektar) spazieren gehen.

Die Gemeinde kann dieses Aufforstungsprojekt erst jetzt angehen, weil in Kürze ein Flächentausch-Verfahren seinen Abschluss findet. „Wir haben ein zehn Hektar großes Gebiet bekommen, was aber quadratisch und nicht geeignet war, zwei kleinere Waldgebiete zu verbinden“, erklärt Panten. „Wir haben mit Landwirten zwei Areale getauscht.“ Die Verträge würden spätestens zum Jahresende unter Dach und Fach sein.

Wer eine von 100 Traubeneichen in die Erde setzen möchte, sollte sich im Rathaus unter der Telefonnummer 04203/71 144 bei Christina Mielke oder unter Ruf 04203/71 100 bei Ulf Panten melden. Es ist auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail an u.panten@weyhe.de oder mielke@weyhe.de möglich. „Detaillierte Infos zum Ablauf der Aktion erhalten die Paten zwei Wochen vor dem Termin“, so Panten.