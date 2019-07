Kameras im Bahnhofstunnel: Gemeinde steigert Sicherheitsgefühl

Kirchweyhe - Mit der Installation von Kameras, die auf den Kirchweyher Rad- und Fußgänger-Tunnel gerichtet sind, hat die Gemeinde das Sicherheitsgefühl der Bürger gesteigert. Eine Umfrage ergab, dass die Ausdehnung der Kamera-Überwachung am Kirchweyher Bahnhof bei Weyhern gut ankommt. Allerdings gibt es auch Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung. Die will die Gemeinde prüfen, wie Doris Salomé, zuständige Fachbereichsleiterin, auf Anfrage mitteilte.

Seit wenigen Tagen überwachen insgesamt vier Kameras den Tunnel, erklärt die Rathausmitarbeiterin Meike Schriefer. Die Live-Bilder, die verschiedene Perspektiven zeigen, werden per Kabel auf einen Server übertragen. Dort speichern Festplatten die Bilder für sieben Tage, erklärt Schriefer. Dann werden sie gelöscht. Nach dieser Zeit werden die Bilder durch neue ersetzt.

Der Server befindet sich in der Radwerkstatt der Gemeinde. „Die Videoüberwachung ist als Insellösung ausgeführt worden, damit ein Zugriff Fremder nicht möglich ist“, so Schriefer. Die Kosten für diese Installation betragen rund 25.000 Euro.

Die Videoüberwachung des Tunnels war lange ein Thema, ergänzt die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Politik und Verwaltung wollen Angsträume vermeiden. Aus diesem Grund erfolgte vor anderthalb Jahren der Einbau der ersten Kameras – im Tunnel zu den Gleisen. Nun kommen die Bilder aus dem Rad- und Fußgänger-Tunnel hinzu. Das kommt an.

+ Ein Plakat weist auf die neue Kameraüberwachung hin. Es soll gegen ein Schild getauscht werden. © Sigi Schritt

„Ich fühle mich sicherer“, sagt Monika Nobel aus Kirchweyhe. Sie selbst habe im Tunnel noch nichts Schlimmes erlebt, aber sie kann sich gut vorstellen, dass Bürger ein komisches Gefühl haben, wenn sie durchgehen. Die 63-jährige Radfahrerin, die erst kürzlich in den Kirchweyher Ortsteil gezogen ist, findet die Insellösung gut. Überwacht fühle sie sich nicht, macht sie deutlich.

Auch Nadine Scharf lobt die Kameras. Sie habe ein besseres Gefühl, obgleich sie selbst noch nie etwas Ungewöhnliches gesehen hat. Auf dem Weg zur Arbeit passiert sie auf dem Hin- und Rückweg den Tunnel. Sie glaubt, dass die Installation der Kameras dazu beitragen, dass die Wände von Graffiti-Schmierereien verschont würden und so die Gemeinde Geld spart, weil Reinigungskosten entfallen.

+ Die Pädagogin Angela Doskotz wünscht sich mehr Licht im Tunnel. © Sigi Schritt

Die Pädagogin Angela Doskotz nimmt die Kameras lediglich zur Kenntnis. Sie hege ganz andere Wünsche, um die Sicherheit zu verbessern. Sie berichtet von Rasern, die die Rampe an der Seite des Bahnhofsgebäudes hinuntersausen. Es gebe zwar einen Spiegel, aber der reicht ihrer Meinung nicht aus. Die Erichshoferin befürchtet Kollisionen, deshalb klingele sie an der Stelle, um auf sich aufmerksam zu machen. Außerdem schlägt sie vor, den Tunnel unter dem ICE-Gleis heller zu machen, um die Sicherheit zu erhöhen. Sie bemängelt den hohen Hell-Dunkel-Kontrast, insbesondere wenn die Sonne scheint. „Vielleicht reicht es schon aus, die Wände weiß zu streichen“, sagt sie. Ihre Vorschläge finden bei der Gemeinde Gehör. Die Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften, Doris Salomé, will die Anregungen, die die Erichshoferin gegeben hat, prüfen. Je heller es draußen ist, desto stärker nimmt der Kontrast zu. „Vielleicht reicht es schon aus, andere LEDs einzusetzen“, sagt sie. Variables Licht könnte ebenso infrage kommen. Messungen könnten verlässliche Werte ermitteln. Da Radler eine Rampe wieder hochmüssen, liegt es in der Natur der Sache, dass sie versuchen, Tempo aufzubauen, um viel Schwung zu bekommen. Salomé versprach, sich die Stelle anzuschauen. „Grundsätzlich sind alle Verkehrsteilnehmer gefragt, gegenseitig Rücksicht zu nehmen.“

Auch Heiko Blank vom Reisecenter im Bahnhof lobt die Installation der neuen Kameras. Er wünscht sich, dass zusätzliche Geräte installiert werden, die auf den Bahnhofsvorplatz gerichtet werden. Sein Wunsch bleibt vorerst unerfüllt, weil aus Sicht der Gemeinde dort kein Handlungsbedarf besteht. Der Bahnhofsvorplatz sei kein Angstraum, so Salomé.

Auf den Hinweis Blanks, Aufnahmen länger als sieben Tage zu speichern, entgegnet Salomé, dass der Mitarbeiter der Radstation die Live-Bilder regelmäßig überprüft, ob zum Beispiel ungebetene Graffiti-Künstler ans Werk gehen. Mache der Gemeindemitarbeiter Urlaub, dann würde die Zeitdauer von sieben Tagen auf drei Wochen ausgedehnt. Das ist laut Salomé mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten so vereinbart worden.