Gemeinde setzt auf ökologischen Effekt

Bollmannsdamm in Melchiorshausen wird saniert / Kosten: 180 000 Euro

+ Der Bollmannsdamm in Melchiorshausen. Foto: Sigi Schritt

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. Schlagloch an Schlagloch – für die Gemeinde wurde die Buckelpiste im Seitenraum der Straße Bollmannsdamm zunehmend zum Problem. Wie Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften, am Mittwoch auf Anfrage erklärte, gibt die Gemeinde eine Summe in Höhe von rund 180 000 Euro aus, um die aus ihrer Sicht „kritischen Bereiche“ nicht nur zu entschärfen, sondern eine solide Lösung mit ökologischem Effekt zu erzielen. Die Anwohner können entscheiden, ob in den neu zu begrünenden Seitenräumen künftig mehrjährige Blumen wachsen sollen.