Gemeinde setzt Belohnung aus

Einbrüche in Grundschulen

+ Maren Diekmann zeigt Fotos von den Schäden in der Grundschule Sudweyhe. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. Einbrecher haben am Wochenende in Sudweyhe Schlüssel-Pfandgelder der örtlichen Grundschule in Höhe von 1225 Euro erbeutet. Das teilte die Gemeindeverwaltung gestern mit. Für Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte und die Justiziarin Maren-Kathrin Diekmann.