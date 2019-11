Grüner Gürtel um GS Agri: Gemeinde 70 Bäume und 4000 Sträucher

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. Das Gewerbegebiet an der Ristedter Straße in Melchiorshausen nimmt Gestalt an: Einerseits baut die Genossenschaft (GS) Agri auf ihrem 20.000 Quadratmeter großen Areal mit Hochdruck an der Halle für die Getreideannahme und an der Abfüllanlage für Flüssigdünger, andererseits hat die Gemeinde für den geplanten Grüngürtel rund um das Gewerbegebiet die Bodenarbeiten erledigt.

Wie Planer Christian Silberhorn ankündigt, erhält das GS-Agri-Grundstück eine Umrahmung durch 70 Bäume und 4000 Sträucher.

Die etwa 13.000 Quadratmeter große Fläche um die Türme befindet sich laut Christian Silberhorn in Gemeindehand und hat eine Besonderheit. Sie dient als Ausgleichsfläche, weil die Ackerflächen, die es dort zuvor gab, versiegelt worden sind. Eine ökologische Ausgleichsfläche direkt in der Nähe eines Baugebietes zu schaffen, gelinge einer Gemeinde nicht immer. Dort sei es geglückt und das Areal diene zudem der Regenwasserversiegelung.

+ Schauen sich den Begrünungsplan an: Steffen Nadrowski, Christian Silberhorn und Thomas Krause (v.l.). © Sigi Schritt

„Der Acker“ war „topfeben“, blickt Grünplaner Thomas Krause zurück und nimmt Bezug auf die Bodenmodulation. Es gehe darum, dass der Regen, der auf die versiegelte Flächen trifft, an geeigneten Stellen versickern kann. Deshalb müsse das Wasser gelenkt werden. Um die notwendigen Mulden herzustellen, musste zunächst der Boden und auch der darunter befindliche Sand abgeschoben werden. Es ging auf den 15 und 20 Meter breiten Streifen neben dem Gewerbegebiet nicht um eine Sandgewinnung, sondern lediglich darum, eine Tiefendifferenz herzustellen, so Krause. Die Gemeinde habe sich viel Gedanken gemacht, was dort letztendlich wachsen soll, so Krause. Die Verwaltung habe eine Antwort auf die Frage gefunden, was dort wachsen würde, wenn der Mensch nicht in die Natur eingreift. Die Gemeinde setzt bei der Pflanzung der Bäume auf Stieleiche, Feldahorn, Rotbuche, Winterlinde, Vogelkirsche sowie Silber- und Zitterpappel und bei den Sträuchern auf Weißdorn, Schwarzer und Roter Holunder, Gemeines Pfaffenhütchen, Gewöhnlichen Liguster, Haselnuss, Roter Hartriegel und Gewöhnlichen Schneeball. Zum Schutz gegen Wild werde das Gelände eingezäunt.

Wie der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski auf Nachfrage versichert, hätten Rat und Verwaltung keine Erweiterung des Gewerbegebietes vorgesehen. Er gehe weder davon aus, dass die weiteren Äcker in der näheren Umgebung zukünftig einmal zu Gewerbeflächen umgewandelt würden, noch dass auf jenem Grüngürtel eine Straße in ein vergrößertes Gewerbegebiet errichtet werden könnte.

Kommentar zum Thema

Von Sigi Schritt

Keine Ewigkeitsgarantie

Ich kann die Ängste von Bürgern verstehen, die befürchten, dass – am Rand zu Ristedt – zwar nicht in naher, aber in einer weiter entfernten Zukunft – ein Gewerbegebiet mit vielen Unternehmen geplant werden könnte. Dann wäre es nicht ausgeschlossen, dass eine Zufahrtsstraße auf dem Grüngürtel um GS Agri entsteht. Er ist breit genug. Die Skepsis nährt sich durch die Absicht, Dreye-West III mit einer seit 20 Jahren bestehenden Ausgleichsfläche erweitern zu wollen.

Einwendungen von Naturschützern, dass an der Ochtum Flächen für gefährdete Tiere verloren gehen, bleiben ungehört. Zwar versichert nun die Verwaltung glaubhaft, dass in Melchiorshausen eine Gewerbeerweiterung nicht geplant sei, aber eine Ewigkeitsgarantie gibt sie nicht. Die Fridays-for-Future-Bewegung macht deutlich, was sie von Eingriffen in die Natur hält und dass jede Abwägung pro Natur sein muss. Bei Dreye-West III hat die Gemeinde trotz des Beschlusses zum Klimanotstand eine wertvolle Fläche geopfert und Vertrauen verspielt. Sie muss jetzt sicherstellen, dass sie den Schutz der Natur auch in Melchiorshausen nicht eines Tages finanziellen Interessen opfert.

Es gibt Möglichkeiten, wie die Politik Bürgerbefürchtungen zerstreuen kann: Die Gemeinde könnte den Grüngürtel an den Nabu verkaufen oder per Erbpacht übergeben.