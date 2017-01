Gemeinde errichtet Lufttankstelle für Fahrräder

Weyhe - In Dreye bekommt der Weserradweg eine Lufttankstelle für Fahrräder. Das hat der Wirtschaftsförderer Dennis Sander auf Anfrage angekündigt.

Das Schild dazu befindet sich schon in den Hallen des Bauhofs. „Die Pumpe ist handbetrieben“, sagt der Wirtschaftsförderer.

Das Projekt habe der Landkreis mit der Maßgabe initiiert, die robusten Geräte an frequentierten Radwegen aufzustellen. Ein Standort am Deich biete sich an, weil dort viele Ausflügler unterwegs seien. Diese Strecke entlang der Weser ist nach dem Elberadweg die zweitbeliebteste in Deutschland ist, sagt Sander. Der neue Service steht ab Mitte März zur Verfügung.

