Gemeinde beseitigt bald Buckelpisten

Anlieger müssen nichts bezahlen

+ © Schritt Die Bahnhofstraße wird ausgebessert: Kaltasphalt soll Löcher und Risse in der Oberfläche verschließen. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Straßen Schiffsstelle, In der Grämme, Siedlungsweg und Bahnhofstraße haben eines gemeinsam: Verkehrsteilnehmer, die auf ihnen unterwegs sind, müssen – zumindest in Teilbereichen – eine Buckelpiste hinnehmen. Ab August werden die Straßen instandgesetzt. Sie bekommen laut Mitteilung der Verwaltung eine „dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise“.