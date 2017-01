Gemalte Menüs und Filme auf der Leinwand

Kulturprogramm im Januar

+ © Windhoff „The Fairies“ spielen Beatles-Klassiker und Raritäten in der KGS Kirchweyhe. © Windhoff

Weyhe - Mit dem Ende der Weihnachtsferien ist auch die kulturfreie Zeit vorbei. Den Januar über flimmern in der Wassermühle Sudweyhe Filme über die Leinwand, das Bilderbuchkino in der Bibliothek Leeste lädt ein, und es gibt eine Ausstellungseröffnung, ein Kindertheaterstück sowie ein Konzert.

Der kommunale Filmclub zeigt heute Abend um 19.30 Uhr in der Wassermühle Sudweyhe den Film „The Lady in the Van“. In zwei Wochen, am 20. Januar, ebenfalls um 19.30 Uhr, steht „Wie Brüder im Wind“ auf dem Programm. Darin geht um den zwölf Jahre alten Lukas, der in den 1960er-Jahren in den Südtiroler Alpen lebt und heimlich einen aus dem Nest gefallenen Adler aufzieht.

Jeweils montags, am 9. und am 16. Januar, um 15 Uhr öffnet die Gemeindebibliothek Leeste zum Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln. Den Auftakt macht die Geschichte „Herr Lotti findet ein Paket“ von Martin Gülich, eine Woche später heißt es „Lieselotte ist krank“ von Alexander Steffensmeier.

Zu einem „Leinwand Menü“ lädt Maria Spiecker für Sonnabend, 21. Januar, in die Wassermühle Sudweyhe ein. Um 16 Uhr eröffnet sie dort ihre Ausstellung. „Unterschiedliche Techniken, Formate, Materialien sowie ungewohnte An- und Ausschnitte erlauben eine anderen Blick auf ‘Gewohntes’“, heißt es im Kulturkalender der Gemeinde. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 22. Januar, führt die „compania t“ um 11 Uhr im Kulturforum der KGS Leeste das Kindertheaterstück „Johann und die Glücksfee“ auf. Die Geschichte dreht sich um den ewig schlecht gelaunten Johann, ein Miesepeter der schlimmsten Sorte. Ausgerechnet auf ihn trifft Isabella. Sie muss Johann das Glücklichsein beibringen, erst dann hat sie ihre Prüfung bestanden und ist eine echte Glücksfee. Das Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt beträgt vier Euro. Karten gibt es an der Tageskasse. Vorbestellungen sind möglich unter den Telefonnummern 04203/71 255 und -228.

„A concert for John, Paul, George & Ringo“ gibt die Band „The Fairies“ am Sonnabend, 28. Januar, um 20 Uhr in der KGS Kirchweyhe. Die fünf Musiker aus Bremen und Berlin lassen Beatles-Klassiker sowie B-Seiten, Raritäten und Obskures aus dem vielfältigen Schaffen der „Fab Four“ erklingen. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Karten gibt es im Kulturbüro des Rathauses sowie an der Abendkasse.

sb