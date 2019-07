Gelungener Auftakt für die Sommerkirche

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben“, heißt es in der Präambel, dem Vorwort des deutschen Grundgesetzes. Da sich die Schöpfer dieses Werkes 1949 auch auf ihre Verantwortung Gott gegenüber berufen hatten, haben sich die Kirchengemeinden Kirchweyhe und Leeste in der diesjährigen Sommerkirche vorgenommen, der Frage nachzugehen, ob der christliche Glaube und das Grundgesetz noch immer kompatibel sind.

Pastor Ulrich Krause-Röhrs erinnerte gestern in der Marienkirche zunächst an den Hintergrund, vor dem vor 70 Jahren das Grundgesetz entstanden ist.

Vier Jahre nach dem Krieg, vier Jahre, nachdem Goebbels mit Zustimmung des deutschen Volkes den „totalen Krieg“ ausgerufen hatte, sei „Vom Willen beseelt dem Frieden zu dienen“ eine „unglaublich steile“ Formulierung gewesen. Nur zwei Prozent der Deutschen hätten dieser Präambel damals aber inhaltlich zugestimmt, so Krause-Röhrs. Er fragte in vollgefüllten Reihen der Kirche, wie hoch der Prozentsatz damals wohl in jenen Ländern gewesen sein mag, die Deutschland mit seinem Krieg überzogen hatte.

Der erste Satz der Präambel sei sicherlich seinerzeit eine Vision gewesen, aber auch eine Richtungsentscheidung im Hinblick auf die Verantwortung für persönliches Handeln. Die Frage „Vor wem verantwortest du dein Tun und Handeln?“ müsse sich nicht nur die Regierung im „Raumschiff Berlin“ stellen. Es falle leicht, bei anderen eine Diskrepanz zwischen Worten und Taten zu kritisieren. Man müsse sich jedoch auch selbst kritisch hinterfragen, ob bei eigenem Tun und Handeln nicht auch andere Dinge eine wichtige Rolle spielen. Der Pastor nannte Stichworte wie „wirtschaftliche Überlegungen“ oder „Bequemlichkeit“ beispielsweise. Krause-Röhrs zitierte das Gleichnis aus Lukas, 6: „Was siehst du einen Splitter in deines Bruders Auge, und des Balkens in deinem eigenen Auge wirst du nicht gewahr?“ Was das bedeutet? Jeder sei verpflichtet, sich selbst zu prüfen und sein persönlichen Engagement zu hinterfragen, so der Pastor.

Die Ereignisse im Mittelmeer, der Klimawandel – auch die heutige Gesellschaft insbesondere die Generation der Fridays-for-Future-Protestbewegung sehen „bedrängende Probleme der Zukunft“. Um so nachdrücklicher stelle sich vor dem „Virus der globalisierten Gleichgültigkeit“ die Frage, wie wir persönlich unser Handeln vor Gott, den Menschen und dem Grundgesetz gegenüber verantworten.

Krause-Röhrs stellte hier die inhaltliche Übereinstimmung zwischen Bibel und Grundgesetz fest. Das Grundgesetz beschreibe in Artikeln, was die Bibel in Versen beschreibt. Und wenn man den Balken im eigenen Auge mit dem „Brett vor dem Kopf“ vergleiche, dann seien die Aussagen sowohl in der Bibel als auch im Grundgesetz eine „Säge, die das Brett vor dem Kopf zersägen“.

Offenbar interessiert dieses Thema die Menschen, denn die Kirche war sehr gut besucht. Mehr als 100 Gottesdienstbesucher waren zu dieser Auftaktveranstaltung gekommen und zeigten sich beeindruckt. „Ich halte das für ein sehr wichtiges Thema“, erklärte Günther Kubick beim anschließenden Kirchenkaffee. Eine Feststellung, der sich die meisten Gottesdienstbesucher anschließen konnten. Auch Trudel Wolff nutzte die Steilvorlage des Pastors, um kräftig mitzudiskutieren. Sie konnte sich noch gut an die Nachkriegszeit erinnern, die der Pastor beschrieb. Damals als das Grundgesetz verkündet wurde, war sie 17 Jahre als und hatte in Buxtehude gerade Abi gemacht. Ihr Vater kehrte spät aus dem Krieg nach Hause. „Und man musste sehen, wie man zurechtkam.“ Das Grundgesetz, mit dem Wunsch, ein geeintes und friedliches Europa zu bilden, sei damals kein Thema gewesen. Das habe sich glücklicherweise geändert.

Die Kirchengemeinden Leeste und Weyhe wollen das Grundgesetz in der „Sommerkirche“ in den nächsten Gottesdiensten – abwechselnd in Kirchweyhe und Leeste – vertiefen. Am Sonntag geht es um die (un-)angetastete Menschenwürde.